’Nu al beginnen met je testament geeft rust’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Wie krijgt je huis als je overlijdt? Wat gebeurt er met je Facebookpagina of de gouden sieraden van je (overgroot)oma? Veel mensen staan hier niet bij stil, maar toch krijgen we hier op een dag allemaal mee te maken. En dan kun je ook zomaar opeens een fikse schuld erven. Of een naaktkat... Om mensen wegwijs te maken in de wondere wereld van erfenissen, schreef Lucienne van der Geld het boek Wie erft de naaktkat?.