5 musthaves om je te beschermen tegen bacteriën

Ondanks het feit dat corona weer in alle hevigheid oplaait, en het aantal positieve tests per dag met duizenden gevallen tegelijk stijgt, ontvang ik steeds meer uitnodigingen voor borrels, productlanceringen, feesten en partijen. Ik heb afgelopen weekend zelfs een vrijgezellendag in de hoofdstad gehad!

Smetvrees

Ook reis ik nog steeds regelmatig met het openbaar vervoer en pak hier en daar zelfs een taxi, al ben ik mij er ontzettend van bewust wat ik allemaal aanraak: deurklinken, liftknopjes, armleuningen... Liever beroer ik ze helemaal niet. Ik ben altijd al een beetje smetvrezerig geweest. De deur in de trein of van een openbaar toilet trek ik echt niet met mijn handen open; dat doe ik zo goed en kwaad als het kan met mijn voeten.

’Gelukkig’ ben ik inmiddels niet meer de enige. Maar met een (kleinschalige) bruiloft in het verschiet dwingt de stijging van het aantal coronagevallen me om nog eens extra voorzichtig te zijn. Wie veilig over straat wil, heeft misschien iets aan mijn tips voor bacteriewerende beauty-essentials. Dit zijn mijn favorieten:

Favoriet 1: d esinfecterende handspray voor in de tas

Wie net als ik nog zelf naar de supermarkt gaat, kan niet anders dan de handen te ontsmetten voor en na het winkelen. Bacteriën, virussen en andere micro-organismen worden alleen gedood door desinfecterende reinigers die minstens 60% alcohol bevatten. Omdat alcohol zich moet kunnen nestelen is het niet de bedoeling dat je zulke reinigers met water van je handen spoelt.

Die desinfecterende zuilen met voetpedaal vind ik alleen doodeng. Wanneer je met je voet op de pedaal drukt, belanden de spetters gel overal behalve op je handen. Het goedje tast niet alleen de winkelvloer aan, het is ook funest voor suède laarsjes. Ik kijk wel beter uit. Liever desinfecteer ik mijn handen met mijn eigen handspray. Want met miljoenen mensen achter elkaar op een pompflacon drukken, vind ik eigenlijk ook heel goor.

De desinfecterende spray die ik momenteel altijd in mijn tas heb zitten, en die ook veilig door mijn kinderen gebruikt kan worden, is die van Collistar. Deze Hygiëne Hand Spray Fast Action bevat 70% alcohol, tea tree-olie, glycerine en een natuurlijke ontstekingsremmende stof. Het fijne aan dit desinfectiemiddel is dat het in een mooi flesje met dop zit en dat je het makkelijk op je handen kunt sprayen. Het ruikt bovendien heel lekker en laat geen plakkerig laagje achter, wat de meeste handgels wel doen. Prijs: Al rond de 5 euro (á 75 ml) te koop.

Favoriet 2: Bacteriewerende handgel zonder gifstoffen

Omdat ik mijn boodschappen ook weleens met de auto haal, heb ik tegenwoordig ook een desinfectiemiddel in mijn auto liggen. De WOW Handgel (World of Wellcare, red.) is van Nederlandse bodem, bevat 70% alcohol, plantaardige glycerine en heeft het AllergyCertified-keurmerk. Het is dus vrij van parfum en andere toxische stoffen, zodat het ook veilig is voor iedereen die last heeft van eczeem.

Bovendien plakt het niet, zodat je ook zonder irritatie je stuur kunt vastpakken. Het zit in een mooi, transparant flesje dat meteen een schoon gevoel geeft. En wat ook leuk is: je kunt het flesje laten bedrukken met je eigen logo of tekst. Prijs: 6,99 euro á 125 ml.

Favoriet 3: Milde handzeep tegen droge handen

Zodra ik thuis kom, was ik mijn handen met water en zeep. Ik heb vloeibare handzeep in alle wc’s en op het aanrecht staan en ook laat ik de kinderen uit school direct hun handen wassen. Zeep lost namelijk de lipidenlaag van virussen als het coronavirus op. Hierdoor valt het virus uit elkaar en wordt het inactief.

Je handen stuk wassen, zoals Mark Rutte steeds weer benadrukt, is alleen niet echt nodig, want zeep zonder synthetische sulfaten is milder voor je huid. Zowel Sodium Lauryl Sulphate (SLS) als Sodium Laureth Sulphate (SLES) zijn vrij agressieve ontvetters. Ze lossen behalve vuil ook makkelijk het natuurlijke huidvet op. Daardoor wordt de barrièrefunctie van de huid, die je beschermt tegen slechte bacteriën, verstoord en kun je te droge handen krijgen.

Aangezien ik heel blij word van de geur van jasmijn heb ik de Infusion Blanc Moisture Soap van Mádara staan. Deze milde vloeibare zeep heeft een natuurlijke basis van rozenwater, kweepeer, aloë en een zomers bloemig aroma van witte jasmijn, gecombineerd met de zachtheid van geurige moerasspirea en vlinderorchideëen. De zeep verbetert direct je humeur! Bovendien vind ik de verpakking prachtig. Prijs: al vanaf 10,50 euro.

Favoriet 4: Vegan reinigingsconcentraat

Naast het constant wassen van mijn handen vind ik ook dat het in huis schoner dan normaal moet zijn. Als ik al die vieze vlekken op de mobiele telefoons en iPads zie, schrik ik. De enige oppervlaktereiniger in de Nederlandse supermarkten die ziekteverwekkende bacteriën en schimmels doodt, schijnt van Blue Wonder te zijn.

Uit een onafhankelijke test volgens de richtlijnen van het Duitse RIVM blijkt dat de Desinfectie Reiniger van Blue Wonder niet alle virussen, maar wel SARS als model voor het nu zo gevreesde virus doodt. Om schermpjes en de afstandsbediening veilig schoon te krijgen, heb ik eigenlijk een speciaal goedje, maar onlangs heb ik een ontdekking gedaan...

Nieuw zijn de vegan reinigingsconcentraten, zonder schadelijke stoffen en water, zodat we het milieu ook meteen minder om zeep helpen. Je mengt zelf het concentraat met water in een sprayflacon, die er zo mooi uitziet dat je hem gewoon in de keuken kunt laten staan. Niks geen sopje van water, Ajax en doekjes die in het water bacteriën verspreiden. Dit goedje spuit je gewoon op het aanrecht, de wasbak, de meubels en de schermpjes en haalt er slechts een microvezeldoekje overheen.

De sprayflacon staat bij mij in het kastje onder de wasbak en wordt ook wonderbaarlijk makkelijk door de andere gezinsleden gebruikt. Mijn huis is dus schoner dan voor de crisis. Zelfs zoonlief maakt zijn console bijna dagelijks schoon. Ik gebruik momenteel de ZO alles schoon, maar je hebt ze ook speciaal voor de keuken, het sanitair of het glas. En heb je eenmaal de sprayflacon, dan koop je vervolgens alleen de navulverpakking. Prijs van het ’ZO alles schoon startpakket’: 14,99 euro.

Favoriet 5: Wasbaar mondkapje

Winkelen in Amsterdam zal ik momenteel niet zo snel doen, want ik volg het advies om zoveel mogelijk thuis te werken op. Toch pak ik zo nu en dan de trein - het afgelopen weekend zat ik dus zelfs nog met vijf vriendinnen in een disco-taxi tijdens een vrijgezellenavond in de hoofdstad - dus een mondkapje zit standaard in mijn tas. Het dragen van een mondkapje voelt natuurlijk behoorlijk oncomfortabel - helemaal wanneer je make-up op draagt - maar zorgt nou eenmaal voor extra bescherming.

Ik heb een duurzaam exemplaar met een bloemenprintje, dat ik dus niet hoef weg te gooien. Wasbare mondkapjes zijn van katoen, kunnen op 60 graden Celsius gewassen worden en bevatten aan de binnenkant een vervangbaar filter. Wel moet het filter na ongeveer 72 uur vervangen worden. Naast losse mondkapjes zijn inmiddels ook in veel (online) winkels filters los te koop.