Moeten religieuze scholen worden afgeschaft?

Een kleine meerderheid van de Nederlanders is voor het afschaffen van onderwijs op basis van religie. Maar liefst 52 procent van de mensen is van mening dat godsdienst thuishoort in de privésfeer, niet op school.

Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 2800 leden van het Hart van Nederland-panel. 41 procent vindt dat religieus onderwijs wel een plek heeft in het Nederland van nu, de rest heeft geen mening.

Discriminatie

Aanleiding voor het onderzoek zijn uitspraken van minister Arie Slob van Onderwijs. Hij zei maandag in een debat met de Tweede Kamer dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben ouders een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen.

Hij gaf daarbij wel aan dat dit in de praktijk niet mag leiden tot discriminatie. Het Openbaar Ministerie gaat mogelijk onderzoeken of de uitspraken van Slob strafbaar zijn.

Het overgrote deel van de ondervraagden vindt dat scholen niet aan ouders mogen vragen om zo’n verklaring te ondertekenen. 84 procent meent dat dat ongepast is, tegenover 11 procent die de scholen wel zou begrijpen.

