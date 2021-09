Premium Het beste van De Telegraaf

Glossy Katja Schuurman (46): ’Normaal keken ze naar mijn tieten, nu naar mijn baby’

Door Jeroen Mei Kopieer naar clipboard

Katja: „Freek heeft een pittige tijd achter de rug, maar alles glijdt van hem af als hij Coco ziet.” Ⓒ Stef Nagel

Katja Schuurman (46) is altijd goed geweest voor pittige uitspraken. Maar nu haar oudste alles meekrijgt, houdt ze zich toch wat in. In de nieuwste VROUW Glossy zegt ze gelukkig gewoon weer waar het op staat. Ze vertelt ons meer over haar relatie met Freek, het moederschap en haar project Return to Sender.