De beste films en series over de Queen

The Crown

The Crown neemt de kijker mee in het leven van Koningin Elizabeth en haar familieleden. De serie deelt het leed, de vreugde en de spannende momenten van de familie Windsor. Elke twee seizoenen vertolkt een andere actrice het leven van Koningin Elizabeth. Tot nu toe was dat Claire Foy in de eerste twee seizoen en Olivia Coleman in het derde en vierde seizoen. Imelda Staunton zal de Britse monarch in het aankomende vijfde en zesde seizoen van de serie vertolken. The Crown is te bekijken op Netflix.

Genre: Drama

IMDb: 8.7

The Royal House of Windsor

Op basis van nieuwe informatie gaat de documentaire-serie The Royal House of Windsor (2017) na hoe de Britse koninklijke familie de afgelopen 100 jaar de machtsstrijd, intriges en moeilijkheden heeft overleefd. Deze documentaire is te bekijken op Netflix.

Genre: Documentaire Drama

IMDb: 7.3

A Royal Night Out

In de film A Royal Night Out volg je een avond vol nachtelijke perikelen waarin prinses Elizabeth met haar zus prinses Margaret hun koninklijke vertrekken verlaten om de stad in te gaan. De prinsessen vieren de overwinning op de nazi’s. Deze film is te zien bij NLZIET en HBO Max.

Genre: Romantische komedie

IMDb: 6.5

The Windsors

The Windsors (2016-2020) is een komedie ‘soap’ opera waarin de levens van de befaamde Britse Koninklijke familie in een nieuw satirisch jasje wordt gestoken. Deze serie bestaat uit drie seizoenen en is te bekijken op Netflix.

Genre: Komedie

IMBd: 7.1

The Majestic Life of Queen Elizabeth II

De documentaire The Majestic Life of Queen Elizabeth II (2012) is ter ere van haar diamanten jubileum gemaakt. Het laat zeldzaam archiefbeeld zien van de koningin en haar omgeving. Deze documentaire is te zien op Netflix en Amazon Prime.

Genre: Documentaire

IMBd: 6.5

Elizabeth: The Unseen Queen

De documentaire Elizabeth: The Unseen Queen (2022) ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum van de Britse Koningin Elizabeth belicht de koningin in haar jongere jaren vande kinderwagen tot en met haar kroning in 1953 op haar vijfentwintigste. Deze film is te bekijken op NPO start.

Genre: Documentaire

IMDb: 7.3

The Queen

Dame Helen Mirren won een Oscar voor haar rol in The Queen (2006), waarin zij in de huid kruipt van de Britse Koningin Elizabeth. Het historische drama speelt zich af in de tijd na de tragische dood van prinses Diana. Waarom wachtte Elizabeth met haar statement over de prinses? Op dit moment alleen nog te koop op dvd/BluRay, maar ongetwijfeld zal een streamingdienst deze titel snel weer oppakken.

Genre: Historisch drama

IMDb: 7.3

