Arghhhh, de eikenprocessierups is er weer... Hier moet je op letten!

1. Eikenbomen met spinsels

De processierupsen zijn half april uit hun eitjes gekomen en vormen samen een nest in een eikenboom. Het kan dus zomaar zo zijn dat ze zich nestelen in de eikenboom in jouw tuin of straat. Processierupsen zijn klein, maar je kan door de spinsels hun nest vaak wel zien in de boom. Het wordt niet aangeraden om zelf het nest eruit te halen, omdat er dan een grote kans bestaat dat de brandharen je huid aanraken en je huid geïrriteerd raakt. Het RIVM raadt aan om advies aan de betreffende gemeente te vragen.

2. Geen contact

Vermijd te allen tijde contact met een eikenprocessierups. Ga daarom niet naar plekken toe waar veel eikenbomen zijn. Als het hard waait is een dagje naar het bos misschien ook niet zo slim, want door de wind vliegen de brandhaartjes in de lucht. Mocht je wel naar een plek toe moeten waar veel eikenboom zijn, kleed je dan goed aan zodat je huid bedekt blijft.

3. Bomen

Let extra goed op als je onder een boom gaat zitten. Want als het warm wordt, komen de rupsen uit de bomen en is de kans op contact groter. Kijk dus uit voordat je onder een boom gaat zitten of ga er een stukje vandaan zitten.

Bekijk ook: Simone werd ontzettend ziek door de eikenprocessierups

4. Je klachten

De eikenprocessierups heeft brandharen die hij bij verdediging de lucht in schiet. De haartjes kunnen door de wind op je huid belanden en dat kan irritaties veroorzaken. Zo kan je jeuk krijgen en luchtweg- en oogklachten. Het belangrijkste advies is om bij jeuk NIET te krabbelen of in je ogen te wrijven. Dit verergert de klachten namelijk alleen maar. Mocht je dat wel hebben gedaan: spoel je ogen met lauwwarm water en smeer je huid in met een aloë vera-crème.

5. De huisarts

Als de klachten niet vanzelf voorbijgaan of als je ook last krijgt van misselijkheid, duizeligheid en kortademigheid, aarzel dan vooral niet om langs de huisarts te gaan. Je kan namelijk ook de brandharen in hebben geademd.

Voor dit stuk raadpleegde VROUW: Kennisplatform Eikenprocessierups, 24Baby.nl en Gezondheidsplein.nl.