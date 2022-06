‘Mijn vriendin is nu zó zweverig dat ik er gek van word’

Al jarenlang zijn Esther (niet haar echte naam) en ik beste vriendinnen. Elke week gingen we lekker uit eten of dronken een glas chardonnay en voerden we ‘normale’, luchtige gesprekken. Totdat Esther een jaar geleden besloot om naar een spirituele lezing te gaan.

Speciale gaven

Ze werd daar uit het publiek gehaald door de spreker en hij vertelde haar dat zij speciale gaven heeft. Met name had hij het over genezende krachten in haar handen…

De zweverige spreker ging nog even door met vertellen dat ze hiermee in de toekomst heel wat mensen ‘beter’ zou gaan maken. Wat een onzin, dacht ik toen nog. Zonder te weten dat Esther dit zó serieus zou nemen.

Reiki cursus

Na deze ‘openbaring’, kreeg ze de drang om deze ‘gave’ nog meer te gaan ontwikkelen. Ze schreef zich in voor een reiki-cursus (paranormale therapie, red.) van een half jaar. Dit kon ze toch niet serieus menen, dacht ik nog.

Andere mensen in haar omgeving vonden het ook nogal een grote stap, maar Esther haalde haar schouders ervoor op. Ze riep: “Ik heb mijn roeping gevonden en wil straks met mijn universele energie het menselijk lichaam gaan helen.”

Terwijl ik alleen maar dacht: Esther, kun je in godsnaam terug op aarde komen!? Hoe kon mijn nuchtere vriendin opeens zo veranderd zijn in een zweverig type?

Baan opzeggen

Ze heeft de cursus bijna afgerond. Dan krijgt ze de titel van officiële reiki master en wil ze haar baan opzeggen. Niks of niemand kan haar ervan weerhouden om een eigen praktijk te beginnen, waarbij ze mensen wil gaan helpen om beter te worden.

Intussen probeert ze al wat meer ervaring op te doen en een klantenkring op te bouwen. Daarom dwingt ze zo’n beetje iedereen in haar omgeving om met elk pijntje of vage klacht naar haar toe te komen.

Zo heb ik sinds een maand nogal last van mijn knie. Esther blijft maar doorzeuren dat ik bij haar een reiki-behandeling moet ondergaan. Maar ik geloof helemaal niet in dit alternatieve gedoe, alleen in de wetenschap.

Ik ga dus écht niet bij haar op de behandelstoel liggen, maar het kost mij ontzettend veel moeite en energie om steeds nieuwe smoezen te verzinnen om uit haar reiki-handen te blijven.

Kwetsen

Door die ene lezing is ze zo erg veranderd, dat ik ook helemaal geen zin meer heb om met haar af te spreken. Ze wauwelt alleen nog maar over zweverige onderwerpen en persoonlijke ontwikkeling, kortom: ik word helemaal gek van haar!

Aan de ene kant ben ik heel blij dat ze haar roeping heeft gevonden en nu zo gelukkig is, maar aan de andere kant mis ik mijn oude vriendin. Ik durf haar niet eerlijk te vertellen dat ik het allemaal onzin vind, bang om haar te kwetsen.

Soms krijg ik het gevoel dat we uit elkaar gegroeid zijn. De fundering van een hechte vriendschap zijn gemeenschappelijke interesses. Dat is toch waar een vriendschap om draait? Maar bij ons is dit totaal niet meer het geval.

De oude lollige Esther

Het liefst wil ik haar door elkaar rammelen en smeken om gewoon weer gezellig een wijntje met mij te drinken, zonder al dat geneuzel over het universum, energetische koorden en chakra’s. Maar waarschijnlijk zit dat er niet meer in: de oude lollige Esther, zoals ik haar ken, lijkt met de paranormale noorderzon vertrokken.

