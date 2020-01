Als ’de koude kant’ de familieband verstoort...

Prins William zou boos zijn geweest over het familieverraad van zijn broertje. Maar naast boosheid, is er ook pijn, zo vertelde de oudste zoon van Charles aan een goede vriend. „Ik heb mijn hele leven een arm om mijn broer geslagen en nu kan ik dat niet meer doen. We zijn aparte entiteiten geworden.”

Team

Woede, verdriet, maar ook frustratie heeft de prins in de klauwen. Hij voelt zich in de steek gelaten, nu Harry heeft besloten niet langer ’deel van het team’ te zijn. Toch heeft William de hoop nog niet opgegeven dat hij en Harry ooit weer als vanouds op één lijn komen te zitten.

Vandaag wordt er naar verluidt ’topoverleg’ over Megxit gehouden: op Sandringham, het buitenverblijf van de Queen, staat een ontmoeting gepland tussen de hoofdrolspelers in dit verhaal. Meghan zal ’inbellen’ om de meeting ook bij te wonen.

Sinds de komst van Meghan in Harry’s leven is het feitelijk al hommeles: William zou zijn broertje in het begin van diens relatie al gewaarschuwd hebben, maar Harry koos duidelijk voor zijn nieuwe liefde. Tussen de broers is het daarna niet meer goedgekomen.

Praat mee

