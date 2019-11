Daghoroscoop 2 november

VANDAAG JARIG

De kans bestaat dat uw huis een middelpunt wordt van sociale activiteiten. Misschien gaat u lezingen geven of workshops geven, of start u een studiecentrum vanuit uw woning. Als dat zo is, zal dat de komende jaren zo blijven. Als u de leeftijd hebt om te baren zult u in 2020 vruchtbaar zijn.

ZONDAG JARIG

Vaker uw tijd thuis doorbrengen, al dan niet door nood gedwongen, zal u goed bevallen en naasten zullen daardoor bereid zijn u in elk opzicht te steunen. Mocht u het plan hebben van huis uit te gaan werken dan krijgt u wel met nieuwe uitdagingen te maken. Financieel kunt u het bolwerken.

RAM

Er kan een kleine winst voortkomen uit een bron die niet te maken heeft met uw normale inkomen en dat zal u helpen uw banksaldo in balans te brengen. Combineer deskundig advies met uw eigen inzicht zodat u de juiste besluiten neemt.

STIER

Wees u ervan bewust dat u uzelf soms te hard vooruit jaagt. Blijf op het werk achter de schermen zodat u in eenzaamheid rustig kunt functioneren. Terwijl u bezig bent zullen ideeën opborrelen en zult u vernieuwende inzichten krijgen.

TWEELINGEN

Sta klaar om snelle beslissingen te nemen om de resultaten van uw bedrijf op te krikken. Pas op voor de trucjes van klanten. Bekijk ingewikkeld geformuleerde papieren goed. Een discussie kan verrassende consequenties hebben.

KREEFT

Uw analytisch vermogen is scherper dan anders waardoor u uw financiën beter zult kunnen regelen. Bedenk welke slechte gewoonte u kunt afschaffen; na een aanlooptijd van 2 à 3 weken zult u er voor altijd vanaf zijn.

LEEUW

Verzet u tegen uw neiging uw talenten te vergooien zodat positieve veranderingen kunnen worden geïmplementeerd. Doeltreffende communicatie veronderstelt vaardigheid in spraak; verspil deze vaardigheid niet uit misplaatste deftigheid.

MAAGD

Misverstanden en ongelukken kunnen voor vertraging zorgen. Controleer feiten, pas op in het verkeer en zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent. Te veel volk over de vloer kan ertoe leiden dat u uw huwelijk verwaarloost.

WEEGSCHAAL

Geld is een prachtig betaalmiddel maar het vliegt soms met zoveel gemak uit uw zak dat het onzichtbaar lijkt. Ga oplettend om met cash en denk eens aan mensen/ dieren die het moeilijk hebben als u een kleinigheid over hebt.

SCHORPIOEN

Focus op kleinigheden en neem de tijd voor elk facet van uw activiteiten. U komt tot rust als u accepteert dat u fouten gemaakt hebt. Praat openhartig met uw geliefde en laat de ander zijn/haar hart luchten. Praten lost al veel op.

BOOGSCHUTTER

Kosmische invloed wijst op veranderingen. Een machtsspel behoort tot de mogelijkheden, zeker als u niet bereid bent u aan te passen, of geen afstand kunt nemen van een positie of situaties. Medestanders vinden zal moeite kosten.

STEENBOK

Bedenk voor dit weekend een uitstapje zodat u tot rust kunt komen en laat u daarbij niet vergezellen. Denk aan activiteiten in de open lucht als u uw fysieke welzijn wilt bevorderen. Verliefden kunnen elkaar nader komen.

WATERMAN

U kunt wat opstandig zijn en gemotiveerd om uw wil door te zetten. Dat kan u ertoe brengen datgene wat u wilt nu tot stand te brengen. Neem, vanwege de onvermijdelijke wisselvalligheden van het lot, het leven zoals het is.

VISSEN

U kunt dit weekend in een golf van opwinding terecht komen. Problemen kunnen voor uitstel zorgen van iets waar u een tijdlang naar hebt uitgekeken. Los ze liever op dan u in zelfmedelijden te wentelen en maak er het beste van.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.