Zo (on)gezond leef ik Merel (47): ’Oud en nieuw is voor mij geen reden om alcohol te drinken’

„Mensen denken vaak: ’wat ongezellig zonder alcohol’, maar ik ben net zo gezellig, hoor!” Ⓒ Ralf Braakman

In onze rubriek ’Zo (on)gezond leef ik’ zijn we nieuwsgierig naar de leefstijl van VROUW-lezeressen. Vind jij het belangrijk om gezond te leven? Ben jij veel aan het sporten om in shape te blijven? Of geef je er juist geen klap om hoe je eruitziet en wil je bovenal gelukkig zijn? Of heb je dé tip voor een gulden middenweg? Deze week Merel Braakman (47). Samen met vriendin en collega Judith Renard heeft zij het platform ’No Wine Today’ opgezet. Dit is een platform over bewust omgaan met drank.