’Ik koop mijn kleding bij de kringloop’

Wolf (66)

„Mijn stijl is heel divers. En kunstzinnig, net als ik! Het geheel moet esthetisch zijn. In mijn kast vind je veel petten, hoeden en gilets.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Jan (59) & Geertje (59)

„We hebben allebei iets aan wat al jaren in de kast hangt. Kleding hoort lang mee te gaan. Verder zijn we er niet erg mee bezig.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Marja (53)

„Als het lekker weer is, ga ik vrijwel altijd voor blote benen. Ik kies mijn kleding met zorg uit en let op modetrends.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Guus (40) & Evi (2)

„Het is toevallig dat je me in dit shirt aantreft, want ik heb slechts twee van zulke fleurige exemplaren. Normaal houd ik het veel meer basic en denk ik niet zo over mijn outfits na.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Nanna (46)

„Mijn kleding koop ik bij de kringloop. Ik ben gek op hoeden en combineer meestal een baggy onderkant met een strakke bovenkant.”

Shivan (30) & Ilena (1)

„Een verzorgd uiterlijk vind ik belangrijk en daar horen mooie kleren bij. Mijn outfits zijn gebaseerd op wat er in de mode is, momenteel oversized.”

Meer VROUW

Dit artikel staat in de bijlage ZOMER (in juli en augustus bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.