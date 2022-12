Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Leonie ter Braak: ’In ’t Gooi konden we onze draai niet vinden’

Door Anouk de Groot Kopieer naar clipboard

’In mijn tienerjaren verdiende ik als model meer dan de meeste volwassenen.’ Ⓒ ANP / ANP

Presentatrice Leonie ter Braak (42) is voor de tweede keer in haar leven op het witte doek te zien. In de nieuwe komedie De Tatta’s vertolkt ze de rol van moeder Laura die, na een verkeerde investering van haar man, genoodzaakt is haar luxe leven achter zich te laten en met haar gezin naar een heel andere buurt te verhuizen. Een rol die haar op het lijf geschreven is, aangezien ze als geen ander weet hoe het is om financiële voorspoed te kennen en het plotseling kwijt te raken.