Praat mee: Moet religieuze kleding worden verboden op openbare scholen?

De abaya, een wijdvallend gewaad dat veelal door moslimvrouwen gedragen wordt, is niet langer toegestaan op Franse scholen, zo valt te lezen bij nos.nl. Het land hanteert al jarenlang een streng verbod op religieuze tekens in openbare scholen om kerk en staat zoveel mogelijk gescheiden te houden. Zo is het dragen van hoofddoeken in de klas al sinds 2004 niet meer toegestaan en volgde er in 2010 een verbod op gezichtssluiers in het openbaar. Ook andere religieuze uitingen als keppeltjes en kruizen zijn niet welkom op school.

Schemergebied

De abaya viel lange tijd in een schemergebied, omdat niet iedereen het kledingstuk als een afspiegeling van religie beschouwt. Het zou eerder onderdeel van iemands cultuur zijn.

De Franse minister van onderwijs, Gabriel Attal, hakte begin deze week de knoop door en bestempelt het gewaad in Franse media als een ’duidelijk religieus gebaar’. „Bij binnenkomst van een klaslokaal moet je niet al aan leerlingen kunnen zien welke godsdienst zij aanhangen”, luidt zijn argument. Hij ziet scholen graag zo neutraal mogelijk.

De vakbond van schoolleiders is volgens het Franse persbureau AFP optimistisch: „Voorheen was het onduidelijk wat de regels zijn en dat is nu opgehelderd.”

Ophef

Alhoewel de meeste politieke partijen in Frankrijk aangeven achter de uitspraak van Attal te staan, zorgt zijn besluit voor ophef. Zo spreekt de oppositiepartij La France Insoumise van islamfobie en benadrukt de Franse koepel van moslimorganisaties dat de abaya niet écht religieus is.

Opvallend is dat in Duitsland de regels omtrent religieuze kleding juist versoepeld zijn. In ons buurland mogen leraressen na een uitspraak van de rechter sinds dit schooljaar namelijk weer met een hoofddoek voor de klas staan.

Praat mee

Wat vind jij? Ben je voorstander van een verbod op religieuze kleding op openbare scholen? Of gaat dat te ver en is het beter als leerlingen zelf bepalen wat zij wel of niet dragen? Laat het ons weten, deel jouw ervaring(en) en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Deze twitteraar vindt de Franse maatregel te ver gaan.

Miesli is juist voorstander van dergelijke grenzen.

Dat geldt ook voor Wilhelmina.

Jahda ziet scholen ’t liefst zo neutraal mogelijk.

