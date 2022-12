Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Borstvoeding geef ik zolang hij daar behoefte aan heeft’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

„Ik kan me voorstellen dat hij op zijn derde of vierde af en toe een ‘slokje troost’ komt halen.” Ⓒ Corné van der Stelt

Mandy Ronda (38) gelooft in natuurlijk moederschap. Ze was werkzaam als seksuoloog, maar wil er in elk geval het eerste jaar fulltime voor zoontje Kyan (11 maanden) zijn. Ze is verloofd. Dit artikel staat in de VROUW Glossy.