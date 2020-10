Tygo: Het is mijn eigen schuld dat ik alleen ben

Jim Bakkum met op zijn rug Tygo Gernandt. Ⓒ Fotografie: Stef Nagel

Sinds de filmopnames voor Casanova’s (vanaf 8 oktober in de bios) zijn Tygo Gernandt (46) en Jim Bakkum (33) dikke vrienden. Al zijn ze tegenpolen, in de rollen die ze spelen én in hun echte leven.