’Samenwonen was spannend; we kenden elkaar vooral via de telefoon’

’Terwijl mijn studiegenoten grote stappen maakten, stond ik voor mijn gevoel stil’ Ⓒ Corné van der Stelt

Wat je van ver haalt…is lekker? Deze vrouwen werden in elk geval stapelverliefd aan de andere kant van de wereld. Hun mannen lieten alles achter en verhuisden naar Nederland, voor de liefde! Romita Felice Hofman (32) is getrouwd met Jorge Dallos (36) en ze wonen in Amsterdam. Hij is art director, zij werkt als content marketeer.