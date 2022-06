Moeten middelbare scholen hun leerlingen binnen de poorten houden tijdens pauzes?

Stijging

Het aantal fastfoodlocaties dat 5 minuten lopen of korter van een middelbare school verwijderd ligt, steeg het afgelopen decennium met 40%. Het aantal supermarkten op zo’n korte afstand nam toe met 26%. IJssalons en snoepwinkels in de buurt namen met 35% toe. Bij scholen met de ‘laagste score’, dus waar het minst aantal supermarkten en fastfoodlocaties bijkwam, steeg het aantal alsnog met 32%.

Overgewicht

Dat scholen vandaag de dag omringd zijn door bakkers, snackbars, pizzeria’s en supermarkten, draagt volgens wetenschappers van Pointer bij aan het oplopende aantal mensen met overgewicht in Nederland. Overgewicht vergroot de kans op diabetes type 2, kanker en hart- en vaatziekten. Het aantal tieners met overgewicht in Nederland is in de afgelopen 30 jaar dan ook verdubbeld, volgens Rijksoverheid. 1 op de 6 tieners is inmiddels te zwaar.

Vraag en aanbod

Volgens voedingswetenschapper Jaap Seidell is het een groot probleem dat het aanbod de vraag stuurt. Dus als er een groot aanbod ongezonde producten in fastfoodketens en supermarkten in de buurt is, worden er automatisch ongezondere keuzes gemaakt.

Reacties

Deze twitteraar ziet een duidelijk probleem: de ongezonde opties zijn over het algemeen veel goedkoper dan de gezonde opties.

Deze twitteraar ziet dat veel leerlingen fastfood op school laten bezorgen.

Praat mee

