Daghoroscoop 3 december - Neem geen risico’s, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Let op fysieke symptomen die kunnen wijzen op hart-, nek-. of keelproblemen. Stress is in veel gevallen de oorzaak en dat dient dus sowieso te worden vermeden. Cultiveer geen angst of zorgen, geloof in jezelf. Wees bereid uit te vlooien wat voor jou het beste dieet is door te experimenteren.

RAM

Pas op je tellen nu de kosmos de kans op een ongeluk of verwonding beïnvloedt. Hol niet achter een bus of tram aan en probeer evenmin door een stoplicht te glippen. Bewaar een discussie over geloof of politiek voor een andere keer.

STIER

Probeer je horizon op elke denkbare manier te verbreden. Je kunt dat doen met studie, ongebruikelijke ervaringen of reizen. Leer mensen kennen met verschillende achtergronden en maak van elke toevallige ontmoeting een leermoment.

TWEELINGEN

Je kunt de behoefte voelen om met anderen gedachten en ideeën uit te wisselen. Begin een gerichte studie als je het plan hebt om in zaken te gaan. Bespreek met een vriend(in) hoe je de basis kunt leggen voor financieel succes.

KREEFT

Denk twee keer na voor je je in een wild avontuur stort. Jouw fascinatie voor excentrieke mensen kan je in verlegenheid brengen. Ook een ongeluk behoort tot de mogelijkheden. Houd je aan de maximum snelheid.

LEEUW

Je kunt het te druk hebben om vroeg aan het weekend te beginnen, hoe graag je dat ook zou willen. Probeer de dag geduldig en zo productief mogelijk door te komen. Binnenkort zal er meer dan genoeg zijn om naar uit te kijken.

MAAGD

Het is zinvol om er eens goed over na te denken wie je toegang geeft tot je huis; je bent gul en gastvrij, maar je moet wel onderscheid maken. Het is niet nodig wantrouwend te zijn, maar vertrouwen is iets wat verdiend moet worden.

WEEGSCHAAL

Onderzoek alternatieve mogelijkheden als je het gevoel hebt dat je leefomstandigheden veranderd moeten worden. Speur je omgeving af en raadpleeg bekenden voor iemand probeert het kleed onder je voeten weg te trekken.

SCHORPIOEN

Hoewel je geïnspireerd kunt zijn en ideeën door je hoofd spelen, kan de lust ontbreken om ze uit te voeren. Houd je banksaldo in de gaten; je kunt te veel hebben uitgegeven aan zaken die je helemaal niet nodig hebt.

BOOGSCHUTTER

Een vaag gevoel van onzekerheid kan een waarschuwing zijn van op handen zijnde moeilijkheden. Luister naar je intuïtie als je geen goed gevoel hebt omtrent vliegen of autorijden. Risico’s nemen is onverstandig.

STEENBOK

Rusteloosheid kan hoogtij vieren. Het kan een dag met moeilijke obstakels worden, maar beheersbare chaos en opwinding behoren ook tot de mogelijkheden. Wees in en rond het huis extra voorzichtig en ook met scherpe voorwerpen.

WATERMAN

Ongeduld kan een eind maken aan goede bedoelingen. Rond je werkzaamheden af voor je met het weekend begint. Wees heel voorzichtig als je op reis gaat of bent, let op waar je loopt en mijd gevaarlijke situaties.

VISSEN

Het tempo kan toenemen, maar probeer wel rustig te blijven. Er zit verandering in de atmosfeer en je loopt enig risico op twistgesprekken. Je gevoelens kunnen gekwetst worden. Denk twee keer na voor je tot actie overgaat.

