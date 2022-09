Daghoroscoop 22 september - Gebruik je boerenverstand, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

De planeet die jouw financiële situatie beïnvloedt heeft het goed met je voor en dat betekent dat jouw inkomen stijgt of jouw vermogen groeit. Dat kan tot gevolg hebben dat je vrijgeviger wordt en jouw hand niet op de knip hoeft te houden. Jouw geloofsovertuiging kan dit jaar wel ernstig worden getest.

RAM

Een juridische kwestie kan niet de goede kant opgaan. Raadpleeg een advocaat om jouw positie te verbeteren. Als je (weer) gaat studeren zul je verbaasd zijn over de mogelijkheden. Houd het hoofd koel als mensen onredelijk zijn.

STIER

Een erfenis of prijs kan je uit financiële problemen helpen. De wens jouw leven een wending te geven gaat voorbij, dus handel niet te impulsief. Doe jouw voordeel met de lessen die het leven je heeft geleerd en plan jouw toekomst.

TWEELINGEN

Het kan moeite kosten om op gang te komen; jouw gedachten kunnen in beslag worden genomen door iets waar je verlangend naar uitziet. Dring geliefden niet jouw wil op. Wat nu telt is ervaring; je hoeft niets te bewijzen.

KREEFT

De trend is veranderlijk, maar jouw intuïtie loodst je door alles heen. Je weet hoe je het anderen naar de zin kunt maken en daardoor zul je in het zakenleven hoog scoren. Stel je gewetensvol op. Koop iets leuks voor jouw geliefde.

LEEUW

Een prima dag om naar ander werk uit te kijken als jouw huidige baan je frustreert. Je zult een goede indruk maken. Wees behoedzaam als je gaat winkelen; koopjes kunnen tegenvallen, dus bewaar bonnen. Maak vakantieplannen.

MAAGD

Heb de moed om problemen aan te snijden. Accepteer kritiek en een andere zienswijze als deze oprecht is en meelevend. Je wordt een gelukkiger mens als je met iemand samenwerkt. Een medisch consult kan een waarschuwing opleveren.

WEEGSCHAAL

Tracht in vorm te blijven. Als je niet over een carrière of handelswaar beschikt die je in staat stelt onafhankelijk te blijven moet je daaraan nu werken. Onderzoek wat mogelijk is grondig zodat je het roer niet hoeft om te gooien.

SCHORPIOEN

Het zal je verbazen hoe simpel het antwoord op een probleem kan zijn als je het vanuit een andere hoek benadert. Gebruik jouw boerenverstand. Je hebt nu het lef om dingen te veranderen. Vergezel jouw partner; je zult dat leuk vinden.

BOOGSCHUTTER

Dit is jouw dag als je iets bekend wilt maken. Tevens een gunstig moment om een advertentiecampagne of nieuw product te lanceren. Zorg dat je op de hoogte bent van elk aspect van jouw business. Thuis kan iets kapot gaan.

STEENBOK

Studenten die onder de maat presteren kunnen in de verleiding komen hun cijfers op slinkse wijze op te hogen. Probeer niet om mensen om te kopen. Breng evenmin jouw verantwoordelijkheden in gevaar. Zet meer discipline in.

WATERMAN

Wat je ook gaat ondernemen; het kan fascinerend zijn, maar wees op het persoonlijke vlak niet te roekeloos. Focus liever op fysieke activiteiten dan op geestelijke arbeid. Daden zeggen doorgaans meer dan woorden.

VISSEN

Blijf waardig als je onder vuur komt te liggen, maar als men je pijn doet moet je dat niet verbergen en als je beduveld wordt hoef je dat niet te pikken. Leg minder nadruk op het belang van succes en identificeer je niet met jouw prestaties.

