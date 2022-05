’Outdoor kleding is hipper dan ooit!’

Schutkleuren

Opvallend is dat de zogenoemde ’schutkleuren’ die we normaal zien in de outdoor kleding niet altijd meer een must zijn voor mensen die graag in de buitenlucht vertoeven. Ook vrolijke kleuren doen het goed. Zo zijn er stevige wandelschoenen in knalkleuren, fluo-vesten en -fleece jacks of regenjassen in opvallende kleuren en van gerecycled materiaal. Want waarom zou je er bij slecht weer meteen saai bij moeten lopen? Zo’n regenjas is bij uitjes in eigen land zeker geen overbodige luxe, want tijdens de activiteiten kan er uiteraard altijd nog een bui vallen.

Strandwandeling

Outdoor kleding is niet per se meer voor mensen die alleen maar klimmen en klauteren in de bergen, maar is ook stoer genoeg voor een lange strand- of boswandeling. Een luxe gebreid vest is daar uiteraard ook heel geschikt voor. Laagjeskleding doet het sowieso goed, want dan kan er altijd weer iets aan of uit, al naar gelang de temperatuur. Zo is het op koelere avonden ook nog volop genieten.

Omdat we de laatste jaren nu eenmaal aan comfort gewend geraakt zijn, is een goed paar sneakers een musthave. En die dragen we gerust ook onder een jurk of een pak: hoe sportiever de outfit oogt, hoe leuker juist. Vooral wanneer we zo’n sportieve look afwisselen met kleding in leuke prints en sneakers in bijpassende kleuren. Ook onder de zogenaamde ‘flaneerjurk’ (iets ruimer gesneden en lekker lang, tot bijna op de grond) en de kaftans (de hit van aankomende zomer) staat zo’n sneaker (steeds vaker gemaakt van eco-vriendelijk materiaal) prima!

Strandoutfit

Vergeet ook vooral de jeans-short niet, die een absolute comeback maakt. Voor een iets gekleder moment kan deze ook goed heel gecombineerd worden met bijvoorbeeld een pastelkleurige lange blazer. Eenmaal aangekomen op het strand gaat de blazer uit en is het short de basis voor de perfecte strandoutfit. Een tas kan natuurlijk ook niet ontbreken als je eropuit trekt. Kies bijvoorbeeld voor een rugtas waar alle items die je onderweg nodig hebt goed in passen. Een kleiner model heuptas doet prima dienst voor de spullen die je snel binnen handbereik wilt hebben, zoals je telefoon en geld. Vergeet ook de koelbox/koeltas niet als er een picknick in het verschiet ligt.

Zonbescherming

Als je vele uren in de buitenlucht doorbrengt, vergeet dan niet om je goed te beschermen tegen de zon. Ook de modemerken denken hierin mee, bijvoorbeeld met de handige Buff Coolnet sjaal met UV 50+ zonbescherming. Dit item, te koop in diverse vrolijke prints, is zowel als hoofdband of halswarmer te gebruiken en zodoende ideaal voor hardlopers, fietsers, wandelaars, kampeerders en vissers om het hoofd koel te houden. Ben je eigenlijk niet zo sportief en doe je op deze extra vrije dagen liever zo weinig mogelijk? Gelukkig is de outdoor kleding tegenwoordig zo mooi en stijlvol dat deze items ook totaal niet misstaan bij minder actieve gelegenheden. Met een drankje genieten in het gras in het zonnetje is tenslotte ook een prima buitenactiviteit...

Tips voor onderweg

Neem een riante rugtas of andere tas mee. Niks is vervelender dan dat je mis grijpt en niet de juiste spullen en versnaperingen bij je hebt tijdens een fijn dagje uit. Kies voor laagjesmode: trek veel aan, er kan in de loop van de dag makkelijk iets worden uitgetrokken. Zorg dat je voor kleuren kiest die bij elkaar passen. Zo kun je alle items naar hartenlust met elkaar combineren zonder dat het er rommelig uitziet.

Reken erop dat je jezelf moet beschermen tegen de zon, dus neem zonnebrand en een zonnehoed of bandana mee! Zorg voor extra schoeisel: kies een makkelijke stapper of sneaker bij vertrek en neem eventueel een paar slippers of muiltjes mee voor het geval je blijft hangen in die leuke strandtent of dat ene leuke restaurantje dat je onderweg tegenkomt.