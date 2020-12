’Iedereen verplichten om huwelijk te verzekeren’

Hester Zitvast

Ik vind het onvoorstelbaar dat zoveel vrouwen zich in een relatie financieel afhankelijk opstellen. We hebben allemaal de mond vol van gelijkheid, maar ondertussen gaat de helft van alle vrouwen parttimend of niet meer werkend aan zijn voeten liggen. ’Het is en keeuze, ik wil voor mijn kinderen zorgen’, zeggen ze dan bijvoorbeeld.

Nou A: werkende vrouwen zorgen ook voor die kinderen. En B: dit wordt janken als de relatie toch niet helemaal bleek wat je in gedachten had. Dan moet je of bij hem blijven omdat je geen cent te makken hebt (met gevolgen van ongelukkigheid van dien). Of je moet je hand ophouden bij je ex en de overheid en daarmee is het gevolg van je keuze dus niet langer alleen voor jou, maar voor de maatschappij.

Uit ervaring

Scheiden kost geld. Nogal wat stellen trouwen gratis op maandagochtend - lekker makkelijk, alles snel geregeld in een simpel jurkje met een lunchje met de getuigen achteraf. Ik kan uit ervaring vertellen dat zelfs de goedkoopste manier van scheiden duurder is. Wij stelden zelf het convenant op, schreven zelf het ouderschapsplan, zochten samen een advocaat uit en zetten zonder ook maar een woord ruzie onze handtekening onder de papieren. Uit mijn hoofd zeg ik dat het zo’n 800 euro kostte.

Wanneer je ook maar een beetje met elkaar in de clinch ligt over het huis, de inboedel, de verzorging van de kinderen en alimentatie, kan een scheiding al snel klauwen met geld gaan kosten. Als dat geld er niet is, helpt de staat je een handje. Maar wat als dat inderdaad, zoals de VVD wil, wordt stopgezet? Is een verplichte verzekering dan geen optie? Wat mij betreft wel. Het plan moet nog wel even tot in de details worden uitgewerkt.

Brandverzekering

De kans dat je huis afbrandt, is nagenoeg nihil, en toch hebben we vrijwel allemaal een brandverzekering. Waarom dan geen verzekering nemen tegen iets wat zéér waarschijnlijk gaat gebeuren? Advocaten krijgen nu 800 euro van de staat voor 10 uur werk. Dat bedrag moet sowieso via zo’n verzekering op te hoesten te zijn. Maar wat mij betreft nog meer, want met 10 uur werk redden advocaten het zelfen.

’Lekker, met zo’n negatieve insteek aan je huwelijk beginnen’, hoor ik romantici al denken. En ik snap helemaal dat het een afschuwelijk idee is om smoorverliefd en in de zevende hemel al aan een eventuele echtscheiding te denken. Maar ook dit hoort bij het leven. We betalen ook voor ziektekosten. Laat een ander niet voor jouw keuzes opdraaien en gun jezelf ook de ruimte uit een relatie te stappen.

Details

Als je in scheiding ligt, heb je al genoeg aan je hoofd. Scheiden staat niet zomaar op twee in de top tien meest stressvolle gebeurtenissen. Met een verzekering tegen advocaatkosten heb je in elk geval één zorg minder. En wie weet is er iets te regelen met een soort beloningssysteem. Weten jij en je ex de scheiding goed af te handelen, dan krijg je een refund van je premie. Of als je helemaal niet gaat scheiden, wordt het betaalde bedrag na overlijden deels aan je kinderen uitgekeerd. De details laat ik over aan de experts.