Saskia (65) is bodybuilder: ’Mijn man wordt gek van alle aanbidders in de gym’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ik ben trots dat ik inmiddels 65 jaar ben. Het is fantastisch dat ik zo oud mag worden. Ik heb kanker overleefd, dus ik ben dankbaar voor ieder jaar dat ik er weer bij mag tellen. Mijn leeftijd heb ik volledig geaccepteerd en ik geniet van de rimpels en wijsheid die ik vergaard heb. Maar voel ik mij 65? Nee, zeker niet. Ik houd van nieuwe uitdagingen en blijf altijd bezig. Ik ben sinds 1985 wedstrijd bodybuilder en veel van mijn vriendinnen kunnen maar niet begrijpen dat ik daar mijn dagen nog steeds mee vul. Het houdt mij jong en ik voel me er goed bij. Daar is toch niks mis mee? Ik train nog steeds vier dagen in de week en zou deze momentjes echt niet willen missen.”

Heb je een beautygeheim?

„Zelfvertrouwen uitstralen. Ik vind het prachtig om een vrouw te zien die zelfverzekerd is, zonder uit de hoogte te zijn. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je gezond eet en voldoende beweegt en slaapt, maar vrouwen die van zichzelf houden zijn pas echt mooi. Zelf heb ik dit ook niet altijd even makkelijk gevonden. Ik ben zelfs even gestopt met bodybuilden, omdat mijn man zei dat hij de enorme spieren op mijn rug niet mooi vond. Uiteindelijk besloot ik toch om voor mezelf te kiezen en het bodybuilden weer op te pakken. Ik was klaar met pleasen en ging voor mijn eigen geluk. Daar ga je pas echt van stralen! Hiernaast houd ik al een lange tijd het vegan dieet aan. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik daardoor nog steeds zo fit ben.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit, ik word meestal zo’n 15 tot 20 jaar jonger geschat. Mijn man wordt gek van alle jonge aanbidders in de gym, haha. Laatst kreeg ik nog een bericht van een 20-jarige man: ’You are the woman of my dreams.’ Natuurlijk is het een mooi compliment, maar ik had zijn grootmoeder kunnen zijn! Veel oudere mannen houden niet van gespierde vrouwen, maar in dit wereldje zijn ze er gek op. Vooral de jonge generatie weet het te waarderen. Ze vinden het mooi om te zien dat ik zoveel discipline heb.”

Wat vind het je mooiste aan jezelf?

„Mijn sprekende ogen. Je ogen blijven toch de spiegel van de ziel. Ik schijn ook een mooie lach te hebben, maar in de bodybuildwereld weten ze juist mijn rug te waarderen. Ik sta bekend om mijn gespierde rug. En gelukkig maar, want met een mooie rug heb je eigenlijk al de wedstrijd gewonnen.”

Waarmee ben je minder bij?

„Ik wist dat deze vraag ging komen en heb er lang over nagedacht. Ik vind het heel moeilijk om te beantwoorden, omdat ik mezelf helemaal heb geaccepteerd zoals ik ben. Als ik dan toch iets zou moeten opnoemen, zou ik mijn buik zeggen. Mijn buik zet snel op en is ook vrij gerimpeld.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Veel mensen vinden mij een inspiratie. Je ziet natuurlijk niet regelmatig een vrouw van 65 jaar met zulke spieren. Vrouwen vinden het na hun 30ste vaak moeilijk om in shape te blijven. Ook ik heb er niet altijd zo uitgezien. Vroeger was ik werkzaam als stewardess en destijds had ik zelfs overgewicht. Ik woog rond de 80 kilo en had een lekkere buik. Toch grappig hoe het leven kan lopen!?”

Wat houdt je jong?

„De juiste mindset. Als je jong van geest bent, blijf je fysiek ook fit. Mensen vragen zich regelmatig af of ik op mijn leeftijd niet voorzichtig moet zijn. Zij zijn bang dat ik mijn lijf overbelast, maar naar mijn idee ben je zo oud als dat je jezelf voelt. Leeftijd is enkel een label. De wereld staat nog voor mij open en ik ben er nog lang niet klaar voor om een stapje terug te doen.”

Heb je een levensles?

„Wees niet bang om jezelf te zijn. Vroeger vond ik het ontzettend lastig om honderd procent mezelf te zijn. Ik was constant bang voor de meningen van anderen. Kan ik dit wel zeggen of doen? Wat zullen anderen ervan denken? Dit heb ik inmiddels gelukkig helemaal los kunnen laten. Veel van mijn leeftijdsgenoten zeggen: ’Saskia, moet dat bodybuilden nou echt nog? Ga eens genieten van je pensioen.’ Maar ik geniet juist van de sport en laat mij ook zeker niet tegenhouden.”

