Eline (36) heeft een open relatie: ’In ons bed hebben we geen gemeenschap met anderen’

„Na mijn bachelor psychologie heb ik Tautan Coaching opgericht. Als relatiecoach werk ik voornamelijk met mensen die een open relatie of een non-monogame relatie hebben, net als ik. Ik wil het onderwerp uit de taboesfeer halen en mensen graag helpen met de vraagstukken die bij open relaties komen kijken. Dat doe ik tweeënhalve dag per week. Daarnaast werk ik als praktijkondersteuner bij de huisarts. Bij elkaar is het fulltime.

Polyamorie

Ik ben bijna 22 jaar samen met Rense. Hij werkt 40 uur in de week in de wegenbouw als asfalttechnoloog. We hebben al zeven jaar een non-monogame relatie. In het begin van onze open relatie liepen we soms tegen moeilijkheden aan. Zo kwamen we erachter dat we gevoelens kregen voor de mensen met wie we afspraken. Daar raakten we van in de war: hoe zit dat, gevoelens voor meerdere mensen? We wisten niet van het bestaan van polyamorie af. Het is zoeken en zeker niet altijd makkelijk, maar voor ons werkt deze relatievorm fantastisch.

Door de verschillende contacten blijft je relatie juist fris. Het is niet weggelegd voor iedereen, maar voor ons werkt het goed. Rense heeft op dit moment een relatie naast die van ons. Zijn vriendin ken ik al jaren, ze is een lieverd. Ik ben meer bezig met daten. We bewandelen beiden ons eigen pad. Ik heb in het verleden wel een aantal jaar een relatie gehad naast die met Rense. Toen dat uit ging, had ik er een tijdje genoeg van. Nu date ik rustig.

We leven op een organische manier, maar er zijn natuurlijk grenzen. We geven het bijvoorbeeld aan als we met een ander afspreken en laten elkaar weten waar we uithangen. We spreken niet af bij ons thuis en hebben geen gemeenschap met anderen in ons bed. We spreken ook niet af waar de kinderen bij zijn. Onze basis staat sterk: het gezin komt eerst. Daarna is er tijd voor afspraakjes met anderen. We stellen elkaar bovendien vragen als dat nodig is. Deze regels hebben we in het begin van de open relatie bepaald en daar houden we ons nu nog steeds aan.

’Al zeven jaar?’

Onze dochter weet sinds een paar maanden van onze relatiestijl af. Ik vond het heel spannend om aan haar te vertellen, maar ze reageerde op een fantastische manier! Ze zei: ’Jullie doen dit al zeven jaar? En papa doet dat ook? Ik heb er geen last van. Het zal wel goed zijn.’

We hebben haar gewaarschuwd, want op mijn website staat dat ik een non-monogame relatie heb en je weet maar nooit wat klasgenoten daarover te zeggen hebben. Maar dat maakt haar niets uit. Onze zoon weet het nog niet. Hij is negen, dus dit is misschien nog te ingewikkeld voor hem. We wachten tot het ter sprake komt.

Financieel

Voorheen brachten we evenveel geld binnen, maar Rense verdient op het moment iets meer dan ik. Dat komt omdat ik in januari heb besloten meer tijd te besteden aan mijn bedrijf en daar komen nog niet veel inkomsten uit. We storten maandelijks het grootste deel van ons inkomen op een gezamenlijke rekening.

Van die rekening betalen we de vaste lasten. Als ik iets wil kopen en mijn rekening is leeg, dan vraag ik geld van mijn partner en andersom doet hij hetzelfde. Rense maakt elke maand een financieel overzicht en dat nemen we samen door, zo weten we precies wat er gebeurt. Als het zou moeten, zou ik het financieel alleen kunnen. Dat vind ik belangrijk.

Verdeling huishouden

Over het algemeen kook ik, omdat ik dat leuk vind. Rense ruimt dan af. Als hij een keer kookt, ruim ik af. De was doet hij grotendeels. Ik doe voornamelijk de ‘onzichtbare’ klusjes, zoals de wc schoonmaken en andere dingen poetsen. Als er geklust moet worden, doet Rense dat. Eens per twee weken komt er een schoonmaakster langs.

De zorg voor de kinderen verdelen we echt fifty-fifty. Ik ben ’s ochtends thuis en Rense niet, dus ik ontbijt met de kinderen en breng de jongste naar school. In de avond brengt hij de jongste weer naar bed. Rense is erg van de lego, dus dat doet hij veel met de kinderen. Ik hang met onze dochter lekker op de bank. Dat is de standaardverdeling, maar we vragen vaak aan de kinderen aan wie zij behoefte hebben. We doen alles in overleg en we bespreken eventuele irritaties met elkaar zonder oordeel.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.