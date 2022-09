Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Zoë had seks met een BN’er: ’Trots ben ik er niet op’

„Ik had al een paar drankjes op en stond ook wel open voor een spannende avond.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Zoë (33). Vijf jaar geleden liet ze zich in een club verleiden door een BN’er. ’Ik was gevleid door zijn aandacht en had nooit het bed met hem gedeeld als hij niet bekend was geweest. Daar schaam ik me nu een beetje voor.’