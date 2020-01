’Een beetje solidariteit van westerse vrouwen zou geen kwaad kunnen’

Eind vorig jaar kwam de enige Olympisch kampioen van Iran, Kimia Alizadeh (21), naar Nederland. Of ze hier asiel wil aanvragen is nog niet duidelijk, maar de taekwondoka traint momenteel in Eindhoven. Ik citeer haar Instagram: Ik ben gevlucht uit een land dat wordt gedomineerd door hypocrisie. Ik ben een van de miljoenen onderdrukte vrouwen in Iran. Ik droeg de kleding die ze wilden en zei wat ze me opdroegen te zeggen. Een vrouw telt niet mee, wordt vernederd en is slechts gereedschap.