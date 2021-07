Weekhoroscoop 28 - Je komt voor een keuze te staan die allesbehalve eenvoudig is, Schorpioen

Ram

Liefde: Accepteer dat geen enkele relatie perfect is en wees blij met wat je hebt, het had zoveel erger gekund.

Financiën: Dit is de tijd van investeren, zowel qua tijd als geld. Laat je niet gek maken, als je nu het juiste doet komt het over een poosje vanzelf naar je toe.

Werk: Een verandering is op handen, maar niet als je zelf alles bij het oude laat. Je hebt werkelijk de kans om een andere richting te kiezen en hier succes in te behalen.

Persoonlijk: Vermijd andermans negativiteit, je kunt dit werkelijk ervaren als uitputtend of ziekmakend.

Stier

Liefde: Je geliefde laat je weten werkelijk blij met je te zijn en graag met je verder te willen. Als je onlangs hebt geklaagd over zijn of haar gedrag merk je nu verbetering.

Financiën: Financiële zekerheid is fijn, maar onze grootste rijkdom is nog steeds onze gezondheid. Indien nodig, durf gerust wat meer geld te investeren in je eigen welzijn.

Werk: De beloning voor je tomeloze inzet is in zicht. Blijft deze toch nog te lang uit naar je zin, is een andere werkgever mogelijk wél bereid je te betalen wat je waard bent.

Persoonlijk: Je leert jezelf steeds beter kennen waardoor ook je zelfvertrouwen toeneemt. Bepaalde mensen in jouw omgeving trekken zich in mentaal en emotioneel opzicht aan jou op.

Tweelingen

Liefde: Wees voorzichtig met wie je vertrouwelijke informatie deelt over jullie relatie. Niet iedereen is even discreet, sommige mensen smullen van een vette roddel en aarzelen ook niet om deze te verspreiden.

Financiën: Financiële strubbelingen dienen zich aan. Hoger uitvallende rekeningen, onverwachte uitgaven, onvoorziene schade of andere tegenvallers houden je even flink bezig.

Werk: Je kunt al een stuk beter omgaan met werkdruk en stress en bent je er steeds meer van bewust dat je hier eigenlijk prima op je plek zit.

Persoonlijk: Slapen kan nu problematisch zijn. Laat je niet verleiden tot het drinken van een wijntje voor het naar bed gaan, dit heeft vooral een averechts effect op je nachtrust.

Kreeft

Liefde: Je straalt een en al positiviteit uit en maakt hiermee je geliefde meer dan blij. Waar je voorheen nog wel eens kon blijven hangen in het verleden realiseer je je nu dat je je beter kunt richten op de toekomst.

Financiën: Nieuwe kansen in je werk dienen zich aan. Het leuke is dat deze gepaard gaan met een flinke financiële vooruitgang!

Werk: Uitstel en vertraging is haast niet te vermijden. Maak je niet al te druk, meer dan je best kun je niet doen.

Persoonlijk: Hoewel je lekker in je vel zit kan het geen kwaad om preventief je immuunsysteem wat op te krikken.

Leeuw

Liefde: Iets waar je al een poosje op hoopt of naar uitkijkt kan deze week worden gerealiseerd. Daarbij doet je geliefde graag wat extra moeite voor je.

Financiën: Heb geduld en ga niet voor het snelle geld. Gokken of het aannemen van dubieuze klussen helpen je vooral van de regen in de drup.

Werk: Een grote gebeurtenis zet de boel even flink op zijn kop op de werkvloer en helaas niet in positieve zin. Laat je er niet door uit het veld slaan, uiteindelijk komt het goed!

Persoonlijk: Een griepje of ander kwaaltje kan langer aanhouden dan je denkt. Rust is het beste medicijn.

Maagd

Liefde: Afstand tussen jou en je geliefde is te verwachten. Het kan zijn dat één van jullie tijdelijk ergens anders verblijft maar het is ook mogelijk dat het om een emotionele afstand gaat. Laat elkaar weten hoe jullie je voelen.

Financiën: Als je meer geld wilt verdienen zul je iets harder of meer uren moeten werken. Dat is op dit moment de enige manier om je inkomen op te schroeven.

Werk: Laat je niet onnodig beperken of jezelf klein houden. De kans is groot dat je veel meer in je mars hebt dan je nu kunt laten zien. Volg je gevoel en doe wat jij denkt dat goed is.

Persoonlijk: Maak de dingen niet erger dan ze zijn, je staat fijner in het leven als je glas halfvol is in plaats van half leeg.

Weegschaal

Liefde: Niet alleen gaan jullie samen een heerlijke week tegemoet, jullie krijgen ook nog eens goed nieuws met betrekking tot een zwangerschap of geboorte al dan niet in de familie.

Financiën: De financiële doelen die je jezelf hebt gesteld, kunnen sneller worden gerealiseerd dan je dacht.

Werk: Helaas kun je niet altijd alles zelf onder controle houden. Soms moet je gewoon iets uit handen geven en erop vertrouwen dat het goed komt.

Persoonlijk: Je zit hoog in je energie en je lichamelijke conditie gaat er met de dag op vooruit. Het enige wat je nog iets meer zou kunnen gebruiken is innerlijke rust. Lekker mediteren?

Schorpioen

Liefde: Je kunt meer beter sterk in je schoenen staan, verleiding ligt op de loer! Ben je nog single dan is er uiteraard niets aan de hand: geniet!

Financiën: Je inkomsten en uitgaven zijn netjes met elkaar in evenwicht., jij hoeft je nergens zorgen om te maken.

Werk: Je komt voor een keuze te staan die allesbehalve eenvoudig is. Ga je voor meer geld, meer vrijheid, leuker werk of meer verantwoordelijkheid?

Persoonlijk: Doe wat het beste voelt voor jou. Je intuïtie is op dit moment een betere graadmeter dan je gezond verstand. Durf ernaar te luisteren.

Boogschutter

Liefde: Je geliefde heeft veel geduld met je en probeert zich werkelijk in jou te verplaatsen. Het gevoel begrepen te worden doet je veel goed.

Financiën: Eerdere investeringen werpen nu hun vruchten af. Je zit absoluut op de goede weg! Zonder al te veel risico te nemen kun je best nog een project starten.

Werk: Laat het gerust weten als je behoefte hebt aan advies. Je hoeft echt niet alles in je eentje uit te vissen.

Persoonlijk: Wees niet bang om te verliezen. Op elk gebied geldt: hoe krampachter je iets vasthoudt, hoe eerder je het kwijt raakt.

Steenbok

Liefde: Maak ruimte voor positieve gedachten en laat de minder leuke tijden achter je. Het is tijd voor een verandering ten goede, of dit met of zonder je huidige partner is beslis je helemaal zelf.

Financiën: Het is tijd voor een nieuwe sprong in het diepe. Uiteraard niet zonder er eerst goed over te hebben nagedacht.

Werk: Iets gaat finaal de mist in maar volgens jou ben jij zeker niet degene die hier debet aan is. Wie er wel een misstap heeft begaan mogen je collega’s verder zelf uitzoeken. Als je er niets mee te maken hebt kun je je er ook beter zoveel mogelijk buiten houden.

Persoonlijk: Houd je niet vast aan dingen die eigenlijk hun beste tijd hebben gehad. Of dit nu betrekking heeft op het persoonlijke of het materiële vlak: nu is het moment om los te laten.

Waterman

Liefde: Je komt iets over je geliefde te weten waar je nog niet vanop de hoogte was. Maak je geen zorgen, het is iets positiefs.

Financiën: Hoewel sommige mensen het niet eens zullen zijn met je beslissingen hoef je je hier niet al te veel van aan te trekken. Het is nog steeds jouw portemonnee.

Werk: Je voelt je beperkt of geblokkeerd en behaalt hierdoor niet de resultaten die je zou willen. Richt je even op iets anders en je raakt vanzelf weer geïnspireerd.

Persoonlijk: Meer lichaamsbeweging doet je zichtbaar goed. Als je nog niet wat vaker de trap nam is dit een goed moment om hiermee te beginnen.

Vissen

Liefde: Jij en je geliefde hebben betere tijden gekend. Als jullie allebei niet willen dat deze tendens zich voortzet is het aan jullie om hier iets aan te doen.

Financiën: Wees zuinig op je geld, je zou er wel eens langer mee moeten doen dan je denkt.

Werk: Een verandering is te verwachten. Hoewel je er in eerste instantie van kunt schrikken, pakt het uiteindelijk meer dan goed voor je uit.

Persoonlijk: Een complete ommekeer in je levens-of zienswijze als gevolg van een onverwachte gebeurtenis is te verwachten.