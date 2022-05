Daghoroscoop 18 mei - Doorbreek je routine, Maagd!

VANDAAG JARIG

Als je liefdesleven gelukkig is hoef je nergens vaart achter te zetten; geniet ervan zoals het is zonder er al te veel druk op te leggen. September wordt een goede maand om met je lief op vakantie te gaan; de meeste van je activiteiten draaien dan standvastig, dus je zult niet veel missen.

RAM

Enthousiasme voor je werk neemt toe zodra je jouw creativiteit een kans geeft. Niet ieder plan of idee is te verwezenlijken, maar doorzetten wordt beloond. Vul je garderobe aan, je zelfvertrouwen neemt toe als je er goed uitziet.

STIER

Beperk zakelijke risico’s. Volg bij voorkeur gebaande wegen. Neem de tijd om mensen met wie je zaken doet beter te leren kennen. Besef echter dat een te ongedwongen houding kan worden uitgelegd als een gebrek aan respect.

TWEELINGEN

Probeer je aan jouw agenda te houden anders raak je in de war of overbelast. Een reis kan interessant zijn, maar je kunt er ook door achterop raken. Leer meer taken te delegeren. Houd rekening met stevige, onverwachte oppositie.

KREEFT

Je kunt meer macht naar je toe trekken en omdat je van nature meevoelend bent zul je in een leidinggevende rol succesvol opereren. Een geschikte dag om een geschil uit te praten met je partner over een gevoelig onderwerp.

LEEUW

Je kunt voor een promotie in aanmerking komen die gemengde gevoelens oproept. Hoewel het een leuke uitdaging lijkt kan je privéleven er de dupe van worden. Draai er niet om heen als je carrière niet jouw grootste ambitie is.

MAAGD

Doorbreek je routine door er een dag op uit te trekken. Misschien kun je wel voor je werk op stap. Je zult goed kunnen verkopen zolang je anderen niets opdringt. Houd er rekening mee dat een gezamenlijke rekening kwetsbaar is.

WEEGSCHAAL

Neem zakelijk zo min mogelijk risico; er kunnen feiten aan het licht komen die je denkwijze zullen veranderen. Informatie die je via derden bereikt is misschien goed bedoeld maar kan dubieus zijn. Vaar liever op eigen kompas.

SCHORPIOEN

Werk achter de schermen; je collega’s en jij zitten op verschillende golflengten. Er lijkt sprake van jaloezie, dus houd je plannen voor jezelf. Ga naar buiten tijdens de lunchpauze zodat je daarna goed werk kunt leveren

BOOGSCHUTTER

Verleen mensen geen gunsten als dat niet van harte gaat en verwacht geen dankbaarheid. Jaloezie kan onverwacht zijn (nare) kop opsteken; laat wat je denkt liever onuitgesproken. Je zelfvertrouwen kan een knauw krijgen.

STEENBOK

Het is nuttig je te realiseren dat bepaalde levensfasen voorbij gaan. Iemand met wie je graag samen bent, gaat misschien liever z’n eigen weg. Probeer de ander niet tegen te houden; je vrijheid is ook veel waard.

WATERMAN

Zakenlieden kunnen een productieve dag beleven als zij grootschalig denken. Wat anderen als een griezelig waagstuk zien kun je een leuke uitdaging vinden. Je kunt winst maken en je reputatie een boost geven.

VISSEN

Voor je carrière zijn je contacten belangrijker dan je kennis van zaken. Steek je hoofd niet in het zand als je weet dat er in jouw bedrijf ontslagen moeten vallen. Onderzoek je mogelijkheden bij een ander soortgelijk bedrijf.

