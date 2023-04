’Elegante Brigitte is prima match met modieuze Máxima’

De als zeer stijlvol en elegant bekend staande Brigitte Macron is een prima match met onze modieuze Koningin Máxima. In de Franse pers werd zelfs al gehint op de rivaliserende looks en elegantie van de dames, maar daarvan lijkt geen sprake.

Parisienne look

De First lady van Frankrijk houdt immers niet van opvallende kleding, maar gedijt vooral goed in tijdloze, chique, effen gekleurde items die jaren mee kunnen. Máxima daarentegen kiest veelal voor kleur, nu ook weer voor rood en is dol op opvallende prints en creaties. Binnen haar stijl-kent-geen-leeftijd-look valt Brigitte voor een kobaltblauw broekpak met een rechte pantalon en groot opgestikte zakken, waarschijnlijk een custom made creatie van haar favoriete Franse modehuis Louis Vuitton. Daarbij een hagelwitte blouse die de warme kleur van het kobaltblauwe pak nog eens extra onderstreept. Brigitte tikt morgen de 70 jaar aan en dat is haar zeker niet aan te zien met haar typerende, jeugdige Parisienne-look waardoor ze toch min of meer leeftijdsloos oogt.

Knalrood

Samen vormen de dames zodoende een mooi gekleurd plaatje in het rood/wit/blauw, de kleuren van zowel de Franse als de Nederlandse vlag. Zelfs de haarkleur leken de dames op elkaar te hebben afgestemd, evenals de hoge hakken waar ze allebei moeiteloos op rondlopen. Máxima koos wederom voor knalrood, een kleur die volop aanwezig is in haar kledingkast en waarvan ze altijd zeker weet dat ze hiermee goed weg komt. Deze kleur geeft ook een statement af: hier ben ik! Om mij kun je niet heen.

Alpinopet

En zo is het maar net. Want ook al is deze outfit een ‘ouwetje’ (gerecycled dus) van haar favoriete modehuis NATAN, de Koningin weet ook deze keer met andere accessoires een mooie look neer te zetten. De halflange jurk is voorzien van borduursels op het doorzichtige tule. Daarover draagt zij een rode, wollen blazerjas. Eerder gooide ze hiermee hoge ogen op Koningsdag in 2018, destijds gedragen met rode leren handschoenen en een rode alpinopet. Laatstgenoemde was best een leuke link geweest naar het Franse bezoek, maar de Koningin vond dit waarschijnlijk te voor de hand liggend om in Franse stijl te verschijnen.

Boblijn

In plaats daarvan koos ze helemaal niet voor een hoofddeksel maar voor een zeer verzorgd, losjes opgestoken kapsel met een stevige lok. Dit kapsel geeft haar een instant koninklijke uitstraling, iets dat soms niet het geval is als ze het haar los draagt. Onder het vele stylen en touperen heeft het haar best veel te lijden gehad in de afgelopen jaren waardoor het loshangend niet echt tot haar recht komt. Brigitte Macron daarentegen liet haar volle haardos, geknipt in een lange boblijn wel los hangen en dat past weer goed bij haar kledingstijl die niet al te mevrouwerig oogt.

