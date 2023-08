Tienermoeder Mariah zwanger van haar derde: ’Deze keer is het wel gepland’

Mariah (25) werd op haar 19e bekend door haar VROUW-vlogs, waar we haar als tienermoeder volgden tijdens de zwangerschap en het moederschap. Inmiddels is ze trotse moeder van dochtertje Marley (5) en zoontje Kayn (4) en voor de derde keer in verwachting. We waren benieuwd hoe het nu met haar gaat. „In november ben ik uitgerekend, we krijgen een zoontje!”

„Toen ik een relatie kreeg met Randy heb ik meteen gezegd dat ik nog een kinderwens heb, want met zijn 40 jaar is hij een stuk ouder dan ik.” Ⓒ Eigen beeld