’We worden tokkies als we recreëren’

„Ik ben niet van de zon. Ik vind de zomer heerlijk, maar op het heetst van de dag op een handdoek gaan liggen bakken tot de vellen erbij hangen laat ik liever aan anderen over. Als ik al naar een plek-om-te-zwemmen ga, doe ik dat het liefst ergens aan het einde van de middag en dan tot begin avond. Dan is de ergste hitte een beetje geweest, trekt recreërend Nederland weer huiswaarts en heb je rust.”

Piek naar avond

„Maar die rust is relatief. ’Piek strandgangers verschuift naar de avond’, kopte De Telegraaf eerder deze week al. Datzelfde geldt voor het strandje aan de Vinkeveense Plassen waar ik gisteren nog even naartoe ging. Wat een drukte. Wat een hoop asociale mensen ook. Een beetje ’tokkie’ was het wel.”

Doldwaze hond

„Je hebt ze er altijd bij, van die gezinnen met kinderen van wie je direct alle namen kent, omdat pa of ma die onophoudelijk staan te brullen. Dat zijn dan vaak dezelfde kinderen die over jouw handdoek rennen, met iedereen ruzie maken en handen vol zand als een doldwaze hond al gravend met de handen tussen de benen verplaatsen – recht in het gezicht van een ander. Nee, dan roepen pa en ma even niet. Die kijken dan nét de andere kant op.”

Schaamteloos

„We waren er gisteren nog maar net of er kwam een boot aanmeren. Poepbruine ondergetatoeëerde man aan het roer, biertje in de hand, bijpassend formaat buik erbij, muziek keihard aan. Volstrekt schaamteloos leunde hij achterover om toe te kijken hoe zijn kinderen in het water plonsden – het was alsof hij zich geen seconde bewust was van het feit dat hij honderden mensen ongevraagd van zijn muzieksmaak liet meegenieten.”

Amputatie

„Naast ons deed een groep vrouwen een poging de kinderen te verzamelen voor vertrek. Het ging moeizaam, mede omdat ze ondertussen op vol volume met elkaar hun leven stonden te bespreken. Terwijl ze handdoeken uitklopten en lege wijnflessen in de prullenbak gooiden, kwam er een kind klagen over een pijntje. ’Ja wat wil je dat ik doe? De dokter bellen voor een amputatie?’, gilde de moeder quasi-geïrriteerd. Ze keek even snel om zich heen of er iemand was die haar grap had gehoord - niemand.”

Snerpende stem

„Niet veel later sloeg er links van ons een vader op hol. Met van die noodles, die piepschuimen drijfstaven, ging hij luid schreeuwend zijn kinderen te lijf, die hem op hun beurt met veel kabaal ook weer het licht uit de ogen sloegen. Laat een kudde bavianen los en je hebt minder herrie. Nou ja, zo hoorden we tenminste even die snerpende stem van Ma Amputatie en de bas van de boom-boot niet, maar het werd er onder de streep niet veel rustiger op.”

Op repeat

„Ik keek mijn ogen uit. Voor de zoveelste keer verbaasde ik me erover hoe weinig rekening mensen met elkaar houden. Midden tussen de handdoeken joeg een vader een barbecue aan. Lola werd voor de 749e keer door haar ouders gedirigeerd bij hen te komen. En de man van de boot leek een plaat op repeat te hebben staan – of de onophoudelijke dreun moet met mijn brein aan de haal zijn gegaan – ik werd er lamlendig van.”

Fatsoenlijker

„Uitgerust? Nee. Compleet overprikkeld liep ik een paar uur later terug richting de auto. Je zou verwachten dat het door hysterisch drukke kinderen komt, al die herrie op zo’n dag. Maar gek genoeg zijn het vooral de ouders die zich compleet laten gaan alsof ze alleen op de wereld zijn. Het mag allemaal wel wat fatsoenlijker, als je recreëert. Vandaag maar even een dagje werken, weer bijtrekken. En dan misschien morgen maar weer eens kijken hoe het met Lola en de vader met de noodles is.”

