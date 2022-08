Daghoroscoop 18 augustus - Liefde kan tijd nodig hebben, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Financieel zou je op dit moment en ook nog daarna op rozen moeten zitten. Dat heeft de kosmos zo voor je uitgedacht, al dreigen hier en daar vertragingen en valkuilen. Qua gezondheid is van belang geen grote veranderingen aan te brengen in je leefwijze. Liefde kan tijd nodig hebben.

RAM

De trend is positief. Tel je zegeningen en wees dankbaar voor hetgeen het leven je tot nu toe heeft gegeven. Put tevredenheid uit de aanschaf van items waarnaar je al enige tijd verlangt of waarmee je anderen een plezier kan doen.

STIER

Sociale gebeurtenissen kunnen je plezierige uren bezorgen en nieuwe contacten. Er kan ook sprake zijn van een romantische ontmoeting die voor mooie verwachtingen kan zorgen. Iemand wil je introduceren in invloedrijke kringen.

TWEELINGEN

Geluk lijkt vandaag je deel. Je bent fysiek sterk en dat geeft je de drive en inspiratie om dichter inde buurt te komen van je doelstellingen. Ondanks wat onbelangrijke tegenslag kan je je positie op diverse terreinen versterken.

KREEFT

Je zal een groot deel van de dag bezig zijn met het onderhouden van relaties en contacten. Terwijl je aan het telefoneren bent en ruzie maakt over één probleem kunt je de oplossing aangereikt krijgen van een ander, dus blijf alert.

LEEUW

Je kan vanochtend het gevoel hebben te worden gedwarsboomd, maar dat gaat voorbij waarna je je evenwicht zult hervinden. Je hebt vandaag een kans op geluk. Dat kan een promotie, extra geld of verhoging van je status betreffen.

MAAGD

Een vaardigheid die je je vroeger hebt eigengemaakt, kan je uit een penibele situatie redden. Ook al heb je vertrouwen in de mensen om je heen, toch kan angst je beletten gelukkig te zijn. Besef dat je er niet in je eentje voor staat.

WEEGSCHAAL

Doe vandaag waar je zin in hebt nu je over veel zelfvertrouwen beschikt en anderen achter je staan. Verspil geen kostbare tijd aan zaken die er niet werkelijk toe doen. Voer een gesprek over geld, liefst in de namiddag.

SCHORPIOEN

Er zit een nieuw partnerschap in de pijplijn en het lijkt erop dat het succesvol wordt. Een geschikte dag om financiële zaken te regelen of een nieuw project op de rails te zetten. Twijfel is ondoelmatig en helpt je niet verder.

BOOGSCHUTTER

Als je gebruik maakt van de aanwezige kosmische energie zal het een vrolijke en plezierige dag worden. Sla toe zolang het ijzer heet is bij elk project en in elke situatie, dan zal het resultaat positief zijn.

STEENBOK

Wees je bewust van je verlangen naar liefde en romantiek maar verwar het niet met het leven van alledag. Als je door een roze bril kijkt zie je de valkuilen niet die voor je liggen. Je kunt bij jezelf een totaal nieuw talent ontdekken.

WATERMAN

Een gunstig moment om meer assertiviteit aan de dag te leggen zodat je vooruitgang kunt boeken op die terreinen die belangrijk voor je zijn. Je energie, drive en motivatie nemen toe en zullen bijdragen aan een zakelijk partnerschap.

VISSEN

Werk dat gisteren klaar moest zijn kan ook wel tot morgen wachten. Doe, voor de verandering, eens je eigen ding. Laat de vaat staan, maak een praatje met de buren of neem je geliefde mee voor een ritje over het platteland.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.