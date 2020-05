Neem jij de achternaam van je partner aan?

Ⓒ Getty Images

Presentatrice en bride tot be Sylvie Meis (42) heeft duidelijk aangegeven haar achternaam te willen behouden wanneer zij trouwt met de Duitse Niclas Castello (41). In haar huwelijk met Rafael van der Vaart (2005-2013) stond de presentatrice hier nog heel anders in. Toch is ze nu duidelijk in haar besluit: ze zou nooit meer de achternaam van haar man aannemen. Vroeg VROUW zich af: Past het aannemen van de achternaam van je partner nog in deze tijd?