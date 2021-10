Durf jij met je gezin naar oranje gebied te reizen?

Code oranje betekent dat er geadviseerd wordt alleen naar het gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn volgens de overheid niet noodzakelijk. Voor vrijwel alle landen buiten Europa geldt code oranje. Begin november wordt er door de ministerraad besproken of de reisadviezen aangepast kunnen worden.

Kosten

Een reisadvies is niet bindend, je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze om wel of niet te reizen. De meeste reisverzekeraars vergoeden een annulering van reizen naar een oranje of rood gebied niet. Wanneer iemand corona krijgt in een oranje gebied, dekken de meeste reisverzekeringen de extra kosten ook niet. In de meeste landen moet je met corona in quarantaine en mag je niet reizen. De kosten voor een langer verblijf en het omboeken van een vliegticket worden dus niet gedekt door de reisverzekering.

Mocht iemand in het buitenland in het ziekenhuis terechtkomen vanwege corona, dan worden die kosten wel gedekt via de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor landen met een negatief reisadvies. Niet alle kosten worden vergoed, bijvoorbeeld als de zorg duurder is dan in Nederland.

Werk

Een werkgever mag een werknemer niet verbieden om naar oranje gebied te reizen, meldt Juridisch Loket. Wel kan dit gevolgen hebben voor het recht op loon. Bijvoorbeeld als iemand vast komt te zitten in het vakantieland of als iemand bij thuiskomst niet kan werken door besmetting met het coronavirus kan dit als gevolg hebben dat deze werknemer geen recht op loon heeft.

