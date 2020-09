Vandaag wordt er flink gedebatteerd over het voorstel in de Tweede Kamer. Een vrouw die als product wordt gezien, instemming moeten afkopen.. Kan het nou eindelijk eens een keertje verboden worden? In Zweden is het al strafbaar. Als je daar betaalt voor seks, of eraan verdient, ben je strafbaar. Het doel is dat minder mensen seks gaan kopen waardoor het land minder aantrekkelijk wordt voor de mensenhandel en er uiteindelijk minder mensen worden uitgebuit in de prostitutie. Overigens worden de sekswerkers zelf niet vervolgd. Zij krijgen juist hulp om dit deel van hun leven achter zich te laten.

Verkrachtingen

Overigens denkt PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers, juist dat het Zweedse model averechts werkt. „Zo criminaliseer je de prostitutie juist. Het is schadelijk voor de veiligheid en gezondheid van de sekswerkers. Verder zullen mensen op zoek gaan naar nieuwe manieren om aan hun trekken te komen. Zweden scoort nu het hoogst op het aantal verkrachtingen in Europa. De veiligheid van vrouwen loopt dus alleen maar meer gevaar.”

Dus moeten we het nou strafbaar stellen of niet? Als de prostitutie ondergronds gaat is de branche niet meer zichtbaar voor de politie met alle gevolgen van dien. Vrouwen belanden dan in de illegaliteit waar ze niet kunnen worden beschermd en de kans op geweld alleen maar groter wordt. In Ierland (waar het model recent is ingevoerd) is het geweld tegen sekswerkers zelfs verdubbeld!

Praat mee

Wat vind jij: moet prostitutie strafbaar worden gesteld of niet? En zo ja (nee), waarom (niet)? Praat mee op onze Facebook-pagina!