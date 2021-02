’Zij wil dat hij meer doet, hij wil vooral geen gezeur’

Zo zijn er genoeg vredestichters en andere meegaande types die, bijna uit gewoonte, overal ‘ja’ op zeggen wanneer enige bereidwilligheid wordt gevraagd. En zoals gezegd: daar is niets mis mee, behalve dan dat de eisende partijen zich wel heel vrij zullen voelen om de hulpvaardigen van deze wereld helemaal leeg te trekken.

Thuisfront

Dit fenomeen komt overal voor waar mensen op elkaar aangewezen zijn. Maar er is één plek waar het gierend uit de klauwen kan lopen. En dat is op het thuisfront tussen man en vrouw.

Opvallend genoeg heeft de man niet erg veel wensen op zijn lijstje staan. Vraag een man waar hij zich het beste bij voelt, als het gaat om de relatie tussen hem en zijn vrouw, dan zal hij zeggen: ’Geen gezeur.’

De vrouw daarentegen heeft wel meer noten op haar zang en zal, naast de dagelijkse klusjes in en om het huis, ook de nodige gedragsveranderingen in haar man nastreven.

Klusjes

Standaard zijn verzoeken zoals: ’Doe de was nu eens in de wasmand.’ Of: ’Als je de keuken aan kant hebt, veeg hem dan ook even aan.’ En: ’Het is toch een kleine moeite om het plastic even apart te deponeren in de bak met plastic?’

Na enig aandringen zullen de meeste mannen aan dergelijke verzoeken toegeven, vooral in de hoop dat zij daarmee de boel definitief rechtgetrokken hebben. Maar niets is minder waar. Alsof de vrouw een hoed heeft waar zij, telkens weer, nieuwe konijnen uit weet te toveren, zal de man, juist door zijn bereidwilligheid, getrakteerd worden op nieuwe verzoeken.

Meestal in het verlengde van al eerder gedane verzoeken, zoals: ’Als je de was in de wasmand hebt gedaan, vergeet dan niet om de wasmand ook terug te zetten waar hij hoort.’ Of: ’Als je de keuken hebt aangeveegd, haal dan even de dweil erdoor.’ En: ’Breng het plastic dan ook meteen weg als de bak vol is.’

Systematisch plan

Goed beschouwd lijkt het er verdacht veel op dat de vrouw een systematisch plan heeft om kleine opdrachten zo aan elkaar te plakken dat de man, in de loop der jaren, precies dat doet wat zij dan niet meer hoeft te doen.

Nu zal duidelijk zijn waarom menig man, van meet af aan, zijn medewerking weigert. Uit angst voor de oneindigheid van haar verlangens, trapt hij meteen op de rem om daarmee zijn positie veilig te stellen. Omdat hij weet dat zij altijd meer wil, houdt hij zijn handen in de zak.