Is het terecht dat een kind zelf mag beslissen dat het zich laat vaccineren?

De gescheiden ouders van de jongen denken beiden anders over het coronavaccin. Zijn moeder vindt het geen probleem dat hij zich laat vaccineren. Zijn vader vindt echter dat de risico’s van het vaccin onduidelijk zijn en hij is bang voor de bijwerkingen op lange termijn. Mede doordat de jongen het moeilijk vindt om met zijn vader hierover te praten, besloot hij naar de kinderrechter te stappen. Een rechter mag het ouderlijk gezag overstemmen als er een meningsverschil is tussen de ouders.

Minderjarigen

Sinds begin juli mogen kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Minderjarigen tot en met vijftien jaar moeten dit volgens de wet eerst overleggen met hun ouders. Zestien- en zeventienjarigen mogen zelf bepalen of ze de prik willen krijgen.

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat 83,5 procent van iedereen boven de 12 jaar een eerste vaccinatie heeft ontvangen. Het percentage dat twee prikken heeft gehad is 79,6 procent. Het percentage kinderen dat tussen de 12 en 17 jaar tenminste één prik heeft gehad is 58 procent.

Reacties

Op Twitter vraagt Talitha zich af of kinderen op jonge leeftijd al zo een beslissing kunnen maken. Maarten vindt dat het geen moeilijke keuze hoeft te zijn: de vaccins zijn goedgekeurd.

Een andere Twitteraar begrijpt de keuze van de rechter niet.

Praat mee

