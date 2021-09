Daghoroscoop 6 september - Liefde wordt serieuzer, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Veranderingen in de loopbaan van je partner kunnen aanvankelijk tot schrik leiden, maar gaandeweg voor opluchting zorgen. Ook je kinderen kunnen veranderingen doormaken in hun financiële omstandigheden, maar in principe zal het hen goed gaan, al zullen ze er hard voor moeten werken.

RAM

Begin de week met lekker veel energie. Ga wat vroeger naar je werk. Richt je niet op anderen voor informatie; haal deze liever uit jezelf. Wees voorkomend tegen leidinggevenden; daarmee kom je in een goed blaadje.

STIER

Een ernstige stemming kan de ochtend beheersen, maar vanmiddag klaart de hemel op. Je kunt geïnteresseerd raken in spirituele zaken. Misschien vind je bij een religieuze groep wat je mist in je leven.

TWEELINGEN

Vanochtend zul je goed kunnen opschieten met je werk. Leg geen opdracht of project stil, omdat je denkt dat de tijd er nog niet rijp voor is. Zorg voor voldoende tijd tussen je afspraken, zodat je je niet hoeft te haasten.

KREEFT

Aarzel niet je ideeën op tafel te leggen. Dit is er een goed moment voor. Futuristische en visionaire plannen zullen goed worden ontvangen, vooral als je ze stijlvol en speels brengt. Humor is het beste ingrediënt, wat je ook voorstelt.

LEEUW

Je zult zin hebben om op reis te gaan, liefst naar een exotische bestemming, maar de kans bestaat dat je partner liever thuis blijft. Ga niet alleen op pad. Zorg voor een rimpelloos liefdesleven. Respecteer ieders privéleven.

MAAGD

Alleenstaanden kunnen vandaag de ideale partner tegenkomen; zeg geen afspraak of bijeenkomst af. Een sarcastische opmerking van een collega vraagt om een diplomatieke of geestige reactie. Zakelijke gesprekken verlopen goed.

WEEGSCHAAL

Gepensioneerden kunnen gevraagd worden voor een adviserende functie. Zit je op middelbare leeftijd al naar de horizon te turen, dan is het zaak de bakens te verzetten. Het is nooit te laat om met iets nieuws te beginnen.

SCHORPIOEN

Als je sportief bent, kunnen je prestaties vandaag tegenvallen, maar je kunt wel in het middelpunt staan van alles wat gezellig is. Artiesten kunnen gelijkgestemden ontmoeten en een nog onbekend talent bij zichzelf ontdekken.

BOOGSCHUTTER

Investeer geen tijd in mensen die zich niet houden aan fatsoensnormen. Ruzie in de familie kan door een generatiekloof veroorzaakt zijn; houd je mond als je eigenlijk wel weet dat dat het beste is. Liefde wordt serieuzer.

STEENBOK

De wens jouw financiële positie te verbeteren kan groter worden. Streef naar stabiliteit en geef minder geld uit aan het uitgaansleven. Houd je aan je dieet en verdiep je eens in alternatieve therapieën die vroeger werden toegepast.

WATERMAN

Een filosofische stemming kan overheersen waardoor het moeite kost je op je werk te concentreren. Via vrienden kun je een welgestelde, potentiële geliefde ontmoeten, maar besef dat een relatie zonder passie geen toekomst heeft.

VISSEN

Er kan winst voortvloeien uit een zakelijk waagstuk. Denk goed na over je toekomst. Boor nieuwe bronnen aan als je twijfelt aan de juistheid van bepaalde informatie. Voorkom dat je slachtoffer wordt van roddelverhalen.

