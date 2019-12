Winkels open met kerst: zegen of vloek?

Is het een vloek of zegen dat steeds meer winkels open zijn rond de kerstdagen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Sommige mensen vinden het reuzehandig. Je zal maar een pakje roomboter zijn vergeten voor bij de kerstdis. Voor anderen is het een doorn in het oog: waarom moet de 24 uurs-economie ook tijdens de kerstdagen doordraaien? Feit is dat steeds meer winkels open zijn met kerst. Wat vind jij daarvan?