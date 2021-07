Daghoroscoop 19 juli - Meningsverschillen bereiken het kookpunt, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Als je een beetje zorgvuldiger leeft kan je gezondheid met sprongen vooruitgaan. Misschien heb je daarbij hulp nodig van een therapeut of psycholoog, maar in principe kun je het zelf dankzij de hulp van de planeten. Focus in de tweede helft van het jaar vooral op huis, gezin en welzijn.

RAM

Kosmische spanning kan een scène tot gevolg hebben. Probeer drama te voorkomen. Sta open voor nieuwe ideeën die betrekking hebben op een mogelijke reis. Onderzoek de suggesties waarvan je niet gecharmeerd bent, voor je beslist.

STIER

In weerwil van je goede bedoelingen kan het moeilijk blijken om te zeggen wat je bedoelt. Je zult de gevoelens van anderen meer dan gebruikelijk moeten ontzien en omzichtig met een kwestie moeten omgaan. Spring niet uit je vel.

TWEELINGEN

Meningsverschillen kunnen het kookpunt bereiken en een eigenwijs weerwoord van een kind zal de zaak er niet beter op maken. Een probleem met naasten heeft zijn oorsprong in het verleden. Beken wat je dwars zit.

KREEFT

Je kunt op steun rekenen voor elk project dat je op de rails zet. Laat je niet tegenhouden door tegenslag. Soms ben je zelf je ergste vijand. Vertrouw liever op hetgeen je te horen krijgt dan op eigen twijfel. Het geluk is met de dapperen.

LEEUW

Gesprekken en discussies kunnen intens maar ook plezierig zijn. Raak niet zozeer vervuld van je eigen meningen dat je mist wat anderen te zeggen hebben. De vraag kan onbeantwoord blijven wat voor je werkelijk van belang is.

MAAGD

Het kan een uitdaging zijn ervoor te zorgen dat men je begrijpt. Het is soms moeilijk de juiste woorden te vinden. Geldzorgen worden het beste bestreden met hard werken, zodat je salaris toeneemt en je je rekeningen kunt betalen.

WEEGSCHAAL

Wees zo verstandig essentiële voorzorgsmaatregelen te treffen als je gaat zwemmen of varen. Snelstromend water kan onverbiddelijk zijn als je je vergist of wordt afgeleid. Ook al ben je nauwkeurig, je bent maar menselijk.

SCHORPIOEN

Onverwachte uitkomsten en wonderlijke misverstanden kunnen aanleiding zijn tot hilariteit. Stel je niet te serieus op. Er kan een spontaan feestje ontstaan doordat allerlei bezoekers onaangekondigd en terzelfder tijd je bezoeken.

BOOGSCHUTTER

Het is gebruikelijk dat je je eigen zin wilt doorzetten als de kosmos je daartoe aanmoedigt. Besef dat je vasthoudendheid ook tot een conflict kan leiden. Wees zo volwassen om kritiek goedgeluimd te accepteren.

STEENBOK

Of je nu thuis werkt of onderweg bent: je zult tevreden zijn en in een luchthartige stemming. Je kunt een mooie aankoop doen, al kun je een betere prijs bedingen als je een paar dagen wacht. Besteed wat tijd aan huiselijke beslommeringen.

WATERMAN

Wees behoudend als je gezamenlijk geld aanspreekt. Je kunt vandaag wat nonchalant zijn met beschikbare fondsen, ook als dat niet in je aard ligt. Maak ruimte vrij in je agenda voor vrienden; ze zullen enthousiast reageren.

VISSEN

Een gespannen sfeer kan de noodzaak doen toenemen vooral rustig te zijn. Door geconcentreerd en evenwichtig te blijven verklein je de druk. Je blijft productief als je je tot één onderwerp beperkt. Superieuren houden je in de gaten.

