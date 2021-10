Bachelorette-Jethro en Kelly in realityserie: ’Zwanger binnen anderhalve week!’

Premium Het beste van De Telegraaf

Kelly en Jethro.

In 2018 zocht de moeder van Kelly Heruer (30) nog op social media voor een leuke vent voor haar dochter. Drie jaar later heeft Kelly die leuke vent gevonden: Jethro Galung (30), die je misschien nog wel kent als deelnemer van The Bachelorette. De twee zijn kersverse ouders van hun zoontje Bodie en schitteren vanaf vandaag in de Videoland-serie A Star is Born.