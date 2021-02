’Hang in there Syl van MAFS, ik leef ook nog’

Ik ging er aanstaan. Niks nieuws onder de zon, al anderhalf jaar neem ik jullie mee in het verloop van het ziekteproces. En mocht je het gemist hebben: het begon met een hoestje, dat bleek longkanker en via chemokuren waar ik vooral heel depressief van werd en een maand lang dagelijkse bestralingen kwam ik terecht bij de immunokuur.

Ik was zo bang

26 keer aan het infuus, telkens een half uur. En dat om de twee weken. Dat zijn 52 weken in het totaal; en 52 weken is een jaar. Het leek me onmogelijk lang toen ik aan het verhaal begon. En ik was zo bang! Stel dat ik niet eens meer een jaar zou hebben? En wat als ik allerlei allergische reacties kreeg. Ik kende iemand die dezelfde kuur had ondergaan en nu diabetes had. Maar nou ja, hij leefde nog wel…

Fleurige jurk

Ik trok een fleurige bloemenjurk aan naar de eerste ’dagopname’ zoals ze dat bij het Antonie van Leeuwenhoek (AvL) noemen. ’Wat zie je er vrolijk uit’, zei de verpleegkundige die het infuus aanlegde. ’Ik word er helemaal blij van.’ Ik heb het er ingehouden. Zoveel wanhoop, zoveel verdriet in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kanker, daar moet je iets opgewekts tegenover stellen. Een beetje kleur in een wereld die dankzij corona allengs grauwer werd.

De eerste scan

Na een paar kuren kwam de eerste scan. Van de zenuwen reed de man verkeerd toen we naar het AvL reden voor de uitslag. Ik droeg een rode jurk. De scan was schoon… Vanaf dat moment droeg ik naar ieder gesprek met de arts een rode jurk. En de man maakte van verkeerd rijden zijn eigen mantra. Altijd met een omweg naar het ziekenhuis, want dan krijgen we goed nieuws. De verpleegkundigen zagen het patroon: ’Hé, u bent in het rood. Hoe was het bij de arts?’

Altijd begripvol

Ik zat op dat bed en deed een spelletje op mijn telefoon, begon aan een babytruitje voor een zwangere vriendin van mijn dochter, ik kletste met de mensen in de bedden naast me en altijd was daar het verplegend personeel. Vol begrip als je iets te zeuren had, bemoedigende woorden voor iemand die het even niet meer zag zitten, een verstrooiend gesprekje als je je eenzaam voelde omdat je partner, als gevolg van Covid-19 niet meer de afdeling op mocht.

Ik zou niet geschikt zijn als verpleegkundige, veel te ongeduldig. Je moet over een enorme dosis empathie beschikken en echt heel veel om mensen geven om wildvreemden met zoveel liefde en zorg te omringen. Ik heb het 26 keer mogen meemaken. En nu is het jaar voorbij... de laatste kuur zit erin. Mijn dochter trakteerde op tompoezen met de veelzeggende tekst: ’Doei kanker’.

Lieve verpleegkundigen, bedankt!

Lieve, lieve mensen van het AvL, bedankt voor alle goede zorgen. De komende tijd kom ik alleen nog af en toe op controle bij de arts. Ik hoop jullie nog ooit tegen te komen, op een terras ofzo, als die weer open is. Maar liever niet meer als patiënt op jullie afdeling. Garantie tot de voordeur natuurlijk, want met kanker weet je het nooit.

Pastéis de nata

Ik heb Portugese custardtaartjes meegenomen op mijn laatste dag. Pastéis de nata. Ik heb ze niet zelf gebakken, dat heeft de eigenaresse van de delicatessenzaak A Loja in Haarlem gedaan. En ik weet uit ervaring dat het de lekkerste zijn die ik ken. Sabine de Koning heeft op haar website ohmyfoodness.nl een recept staan van Nuno Mendes dat ik hier even leen, want niet iedereen heeft een A Loja in de buurt, maar hopelijk wel regelmatig wat te vieren.

Sylvia, ik ben er ook nog

Ik hoop zo dat Sylvia dat binnenkort ook heeft. Hang in there Syl! Ik ben er ook nog. Jij kunt dit. Je staat er niet alleen voor. Ik snap dat je Freddy niet wil belasten met een zieke vrouw, maar zoals mijn man zei: ’Ik heb liever een zieke Marjolein dan helemaal geen Marjolein.’ Zou datzelfde niet voor Freddy gelden? Je kunt nu alle steun gebruiken. Mocht ik iets voor je kunnen betekenen; laat het me alsjeblieft weten. Via de redactie ben ik heel gemakkelijk te bereiken. Ik bak met liefde een keer custardtaartjes voor je.

Recept Pastéis

Nodig:

1 rol vers bladerdeeg

250 ml volle melk

20 gr boter

2 kaneelstokjes

5 reepjes citroenschil

2 el patentbloem

1 tl maïzena

225 gr fijne kristalsuiker

150 ml water

2 eidooiers

Bereiden:

Vet een muffinvorm in met gesmolten boter. Rol het bladerdeeg over de breedte op en snijd het vervolgens in 8 stukken van 2 cm breed. Duw de plakjes bladerdeeg in de muffinvormpjes en zorg voor een opstaand randje. Zet de muffinvorm in de koelkast.

Doe voor de custard 150ml van de melk in een steelpannetje en voeg hier een deel van de citroenschil, de helft van de boter en een kaneelstokje aan toe. Breng dit voorzichtig aan de kook en haal vervolgens de citroenschil en het kaneelstokje weer uit de pan.

Klop ondertussen in een ander kommetje de bloem met de maizena en de overige melk tot een klontvrij mengsel. Schenk al roerend de warme melk in de kom en schenk vervolgens alles weer terug in de steelpan. Laat het op laag vuur nog zo’n 5 minuten al roerend pruttelen tot het dikker begint te worden. Roer als laatste de rest van de boter door de custard.

Doe voor de karamelsiroop de suiker samen met het andere kaneelstokje, de rest van de citroenschil en 75ml water in een steelpannetje. Breng dit aan de kook en kook door tot een lichtbruine, geurige karamel ontstaat. Schenk zodra de karamel mooi bruin is geworden voorzichtig de rest van het water in de pan.

Kook nog even door zodat alle harde stukjes verdwijnen. Schenk de helft van de karamelsiroop bij de custard in de pan en klop dit klontvrij. Doe vervolgens de custard in een maatbeker, voeg de eidooiers toe en klop deze er nog even goed door. Je hebt zo’n 300ml custard nodig. Heb je dit niet dan kun je nog een scheutje melk toevoegen.

Schuif een bakplaat op het bovenste niveau van de oven en verwarm de oven (boven- en onderwarmte) voor op de heetste stand. Haal de muffinvorm uit de koelkast en schenk de bladerdeegcupjes vol met de custard. Zet de muffinvorm op de hete bakplaat boven in de oven en bak de pastéis de nata in 9 - 10 minuten gaar. Zorg ervoor dat de bovenkanten mooi bruin kleuren.