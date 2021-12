Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Gaby Blaaser: ’Mensen denken dat ik veel aan mijn lichaam heb laten doen, dat is een compliment’

Door Lizette van Loenen Kopieer naar clipboard

„De reacties zijn heel uiteenlopend. Van bakken stront tot fanmail.” Ⓒ Feriet Tunc

Ineens ben je publiek bezit en heeft iedereen een mening over je. Presentatrice/actrice Gaby Blaaser (35) deed mee aan tv-serie De Bachelorette. Ze eindigde met Joey, maar dat liep al snel spaak. Ze blikt terug op haar deelname in de nieuwe VROUW Glossy Opgebiecht Winterspecial die nu in de winkel ligt.