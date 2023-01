Praat mee: Moet je kinderloos blijven om de wereld te redden?

Uit onderzoek van de universiteit van Bath blijkt dat wel 39 procent van jongeren geen kinderen wil vanwege de klimaatcrisis. Daarbij blijkt uit cijfers van het CBS dat jongeren zich vaker zorgen maken over het klimaat en toekomstige veranderingen daarin.

Maar het feit dat de jongeren geen kinderen willen krijgen, betekent niet dat zij geen kinderwens hebben. Een gedeelte van de 39 procent van de jongeren geeft namelijk aan wel degelijk kinderen te willen. Maar hun kinderwens weegt niet op tegen de zorgen die ontstaan door de klimaatcrisis.

Volgens demograaf Soumaya Majdoub in De Telegraaf is de bevolkingsgroei maar verantwoordelijk voor minder dan een derde van de toename van de consumptie, en dus van het effect op het klimaat en het verbruik van hulpbronnen. Assistent professor politieke filosofie Tim Meijers van de universiteit van Leiden dat als we toekomstige emissie willen voorkomen, dit geen oproep moet zijn om minder kinderen te krijgen, maar dat armoedebestrijding en vrouwenemancipatie de beste middelen zijn.

Praat mee

Wat vind jij? Moet je kinderloos blijven om de wereld te redden? Of is jouw kinderwens groter dan jouw zorgen over het klimaat? Of moeten we op een andere manier klimaatverandering tegengaan? Bijvoorbeeld door armoedebestrijding?

Reactie

Loor zegt dat zij lacht om mensen die ‘groen’ proberen te doen, maar wel veel kinderen hebben.

Djvooijs heeft twee kinderen, maar voelt zich niet schuldig.

La puur vindt dat je minder kinderen op de wereld moet zetten als je je druk maakt om het klimaat.

