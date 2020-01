Irene kreeg 4 kinderen binnen 4 jaar

„Mijn man en ik waren heel carrièregericht, maar wilden toch ook ooit graag kinderen. Die wens kwam in vervulling toen de tweeling er, na tussenkomst van medische hulp, eindelijk was. Ons plan was om te wachten tot de kinderen oud genoeg waren om naar school te gaan en dan pas over te gaan tot verdere gezinsuitbreiding.”

„Toen de tweeling ongeveer 3 maanden was, besloten we even wat tijd voor onszelf te nemen en boekten een vijfgangendiner. Op die bewuste avond werd nummer drie dan ook verwekt (lacht). Toch was het even schrikken; ik had er absoluut niet op gerekend dat ik in één jaar tijd drie kinderen zou krijgen.”

Aan de pil

„Ons derde kind kwam toen onze andere twee nog niet eens konden lopen, laat staan naar school gaan. Ons plan - wachten tot onze twee oudsten naar school zouden gaan - viel dus in duigen. Beiden hadden we ook nog een pittige baan, wat het allemaal vrij heftig maakte. Op een dag vertelde mijn man dat hij gedroomd had dat ik opnieuw zwanger was. Voor de zekerheid deed ik een test en inderdaad... Ook al zat ik al een tijdje aan de pil.”

„Tijdens mijn vierde zwangerschap werd ik geopereerd aan mijn gal en had ik verschillende bloedingen. De dokters vertelden dat ik het kindje mogelijk kon verliezen, dus dat was heel verontrustend. Daarbij kwam het overlijden van mijn schoonvader aan kanker en mijn man die een burn-out kreeg. Ik heb leukere jaren gekend.”

Eigen bedrijf

„Ik besefte dat ik anders in het leven moest gaan staan. Was dit écht het leven dat ik wilde? We waren altijd een koppel gericht op carrière maken, nu hadden we ’opeens’ ook vier kleine kinderen. Ik besloot mijn baan op te zeggen en een bedrijf te beginnen. Zo kon ik meer tijd voor mijn gezin maken.”

„Wat ook heel belangrijk was voor mijn relatie, is dat ik leerde om hulp aan te nemen. Bijvoorbeeld van mijn gouden moeder, die nu en dan even de last van mijn schouders haalt. Zo kunnen mijn man en ik samen wat tijd doorbrengen. Want we zijn niet enkel ouders, ook partners.”

Zwemles

„Vanochtend, toen we weer eens in onze dagelijkse rush zaten, vroeg mijn zoon: ’Mam, hoe doe je dit eigenlijk allemaal?’. En dat vraag ik mezelf ook vaak af, zeker toen ze kleiner waren. Toen ik ze overal heen moest sjouwen en de verzorging enorm veel werk was.”

„Maar we hebben allemaal veel steun aan mekaar. En gelukkig doen mijn man en ik het echt samen. De jongens hebben ook snel zelfstandig leren zijn, want ik kon bijvoorbeeld bij de zwemles natuurlijk niet elk kind apart helpen met aankleden. De zorg voor vier kleine kinderen is achter de rug, de tweeling gaat nu langzaamaan puberen. Ik ben benieuwd wat dat ons gaat brengen!”

