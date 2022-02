Daisy doet mee aan de Lekker in je vel-challenge: ’Ik moet niet meer op me nemen dan ik aankan’

Dat was hem dan: de challenge is ‘volbracht’. Althans: ik heb de vier weekmenu’s doorlopen, iets gedaan aan mijn slaapritme en beweging, en ben inmiddels 3,5 kilo kwijt! Ik kan dus met een gerust hart zeggen dat ik blij ben met hoe het voor mij is verlopen. Maar is het nu klaar? Nee, want dit is eigenlijk een uitdaging die ik levenslang zou moeten aangaan.

Regelmaat

Ik heb de afgelopen weken namelijk geleerd dat één ding voor mij belangrijk is en dat is regelmaat. Dat bereik ik door het maken van een planning en me daar ook echt aan te houden. Als ik goed weet wat voor boodschappen ik moet doen – iets wat natuurlijk heel simpel was met die weekmenu’s – en mijn beweegmomenten van tevoren inplan, vind ik het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om me niet te laten gaan met eten en drinken, en zit ik ook automatisch lekkerder in mijn vel.

Wanneer ik moe ben, te laat naar bed ga, rommelige weken heb met veel stress, merk ik dat ik juist enorm naar slecht eten smacht. En de drang naar beweging is dan ook een stuk minder. Gevolg: kilootje erbij na een paar dagen leven als een stresskip en balen als een stekker. En dat had voorkomen kunnen worden door een planning te maken en me daaraan te houden.

Wijze les

Ik heb van deze weken met Dokter Tamara geleerd dat ik niet meer op me moet nemen dan ik aankan. Want te veel hooi op mijn vork, betekent ook meer eten op mijn vork: een wijze les die ik mijn hele leven zal meenemen. Het einde van deze Lekker in je vel-challenge betekent dus niet dat ik ook stop met mijn nieuwe leefstijl; ik ga door! Met de menu’s kan ik immers eindeloos variëren en al die andere tips die ze me de afgelopen weken heeft gegeven, blijven áltijd goed voor me.

Leefstijl

Al neem ik er vanaf nu wel af en toe een rood wijntje bij, want alcohol helemaal skippen… dat is me nog een brug te ver. Ik zie dit als het begin van een leven met een andere leefstijl, die er zo goed als zeker voor gaat zorgen dat ik straks 5 kilo lichter die trouwjurk in ga. En zelfs als dat niet lukt, is in elk geval één doel behaald: ik zit echt lekkerder in mijn vel!

Meedoen?

De VROUW Lekker in je vel-challenge is gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je ook meedoen? Dat kan! Kijk hier voor alle informatie over de challenge of word lid van de besloten Facebookgroep. In deze groep is er elke dag wel iets te doen. Geen Facebook? Geen probleem! Als je je aanmeldt voor de VROUW Nieuwsbrief, weet je zeker dat je niets hoeft te missen.

Heb jij een van onze recepten bereid? Dan zouden we het leuk vinden als je de foto’s van jouw creaties via de Lekker in je vel-challenge Facebook-groep deelt! Ook vinden we het leuk als je ons tagt op Instagram met @vrouw.nl en #LekkerInJeVel2022.

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.