’Mijn schoonmoeder zeurt altijd over mijn gewicht’

„Mijn man en ik zijn al vijftien jaar bij elkaar, hebben twee schattige dochtertjes en zijn heel gelukkig. Er rust helaas één flinke smet op ons huwelijk en dat is zijn moeder. Ze zeurt namelijk altijd over mijn gewicht. En daar heb ik schoon genoeg van.

Maaltijdshakes

Mijn hele leven worstel ik er al mee. Ik heb er alles aan gedaan om af te vallen, maar zonder blijvend resultaat. En nu, op mijn 41e, heb ik me er eindelijk bij neergelegd dat ik dik ben en dik blijf. Mijn man vindt dat prima. Hij vindt het heerlijk dat ik volle heupen, billen en borsten heb. En inmiddels zie ik zelf ook mijn pluspunten: ik heb mooie krullen, een geweldig decolleté en leuke kuiltjes in mijn wangen.

Ik heb dus besloten om nooit meer op dieet te gaan, maar mezelf te accepteren zoals ik ben. Ook wil ik een goed voorbeeld geven aan mijn dochters. Ik heb vaak gelezen dat kinderen een eetstoornis kunnen ontwikkelen als één van hun ouders obsessief met eten en niet-eten bezig is. En we eten heus wel gezond.

Mijn schoonmoeder is daar heel anders in. Die let overdreven op haar lijn. Ze eet nauwelijks koolhydraten, vermijdt vet- en suikerhoudende producten en gaat aan de maaltijdshakes als haar kleding wat strakker zit. Ze was ook verbaasd toen haar enige zoon met een mollige vriendin thuis kwam. Ze bekeek me letterlijk van top tot teen en trok toen haar wenkbrauwen op. En toen het wat serieuzer werd tussen ons, volgde al snel de kritiek.

Limonade

Elk bezoek begon met een opmerking over mijn gewicht, het geven van kledingtips of het aanprijzen van een dieet waar een kennis zoveel mee was afgevallen. En nog steeds slaat ze me steevast over bij het uitdelen van de gebakjes op een verjaardag. Verder is het best een leuk mens, dus ik probeerde me er niet te veel van aan te trekken. Maar sinds ik twee dochters heb, begint haar gedrag me steeds meer te irriteren.

De oudste van 5 is slank, net als mijn man, maar de jongste van 3 is een mollige peuter. En nu begint mijn schoonmoeder ook opmerkingen te maken over haar. Ze paste laatst op en toen ik thuiskwam, zag ik dat ze voor mijn oudste een glas limonade en voor de jongste een glas water had ingeschonken. Toen ik vroeg waarom dat was, zei ze dat ik moest oppassen dat ze niet net zo dik zou worden als ik. Ik heb me ingehouden, maar van binnen kookte ik.

Klaar mee!

Maandag is er een paasbrunch bij mijn schoonouders en ik zie er als een berg tegenop. Er zal allerlei lekkers zijn, maar eigenlijk vindt ze dat alleen de slanke familieleden ‒ dus haar man, haar zoon en mijn oudste dochter ‒ daarvan mogen eten. Zij eet hooguit een cracker en een eitje en ziet het liefst dat ik dat ook zou doen. En straks zet ze mijn jongste dochter voortaan ook op rantsoen.

Ik heb nu tegen mijn man gezegd dat hij vóór maandag met haar moet gaan praten of dat ik anders met de kinderen thuisblijf. Hij vindt dat ik me aanstel, maar als hij het niet doet, ga ik met haar bellen. Ik wil dat ze nu eindelijk ophoudt met die rotopmerkingen over mijn gewicht. Ik ben er nu echt klaar mee!”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.