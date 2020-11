Angeliques jeugd werd gekenmerkt door dronkenschap en mishandeling

Angelique met de oudste van haar in totaal drie dochters. Ⓒ Foto: Stichting Open Mind

Angelique (49, getrouwd en moeder van drie dochters uit een eerder huwelijk) had een alcoholistische moeder met losse handjes. In haar volwassen leven belandde zij opnieuw in een gewelddadige relatie, waarin ook haar man te veel alcohol dronk. „Kennelijk koos ik onbewust voor wat ik kende; dat voelde ’veilig’.”