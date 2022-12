’Onverdoofd bevallen en geen medicijnen in de overgang, waarom?’

The real deal

„Het is voor mij nog even niet aan de orde, hoop ik (ik ben dan wel oud, maar baarde elf maanden geleden nog mijn laatste kind), maar als ik in de overgang kom, ga ik alle mogelijke pillen slikken die de reguliere geneeskunde voorschrijft. Ook als ik daar om moet zeuren, ja. En nee, ik laat me niet afschepen met supplementen of homeopathische weggegooidgeld-middeltjes die ik via reclames of social media door de strot gedrukt krijg. Ik wil the real deal.

Wel welletjes

Mooi niet dat ik nachten ga liggen baden in het zweet of mijn vriend om helemaal niets verbaal te lijf ga als een op hol geslagen kenau. Ik heb helemaal geen zin in een hele reeks aan ongemakken ’die er nou eenmaal bijhoren’, als je ze ook kunt voorkomen met medicijnen. Ik ben vanaf mijn dertiende maandelijks ongesteld geweest, ik ben in mijn leven zeven keer zwanger geworden en heb vier kinderen gebaard; ik vind het wel welletjes met dat hele deel van vrouw-zijn.

Moeilijk doen

Het schijnt nogal lastig te zijn om in Nederland aan medicatie tegen overgangsklachten te komen. Vrouwen vallen er werktechnisch massaal door uit, maar aan de pillen, ho maar. ’Nederlandse vrouwen doen alles zo moeilijk mogelijk. We baren onverdoofd, gaan zonder medicijnen de overgang door. Wij vinden het lastig om er ’moeilijk’ over te doen, terwijl dat in andere landen veel normaler is’, aldus secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Loes Mulder in De Publieke Tribune.

Amerikaanse vrouw

Ze heeft gelijk. Het zit zo in ons systeem om de pijn van alles lekker te voelen. Een beetje vrouw bevalt thuis en uiteraard volledig onverdoofd. Grijp je terug op een ruggenprik, word je al snel vergeleken met de gemiddelde hysterische Amerikaanse vrouw. ’Het lichaam is ervoor gemaakt hè?’, heb ik al talloze keren gehoord en gelezen – en dan bij voorkeur uit de mond van een man of zo’n vrouw die de geboorte tot een vorm van kunst verheven heeft. Je hoeft het van hen nog net niet lekker te vinden, 24 uur bevallen, een negenponder baren en uitscheuren.

Medicalisering

Waarom zou je, als dat niet hoeft, jezelf goedwerkende medicatie onthouden? Waarom zou je jarenlang onnodig slecht slapen? Je huwelijk misschien wel op het spel zetten, omdat je niet te genieten bent en niet meer aan seks moet denken? Waarom zou je uitval op je werk riskeren, omdat ’overgangsklachten er nou eenmaal bij horen’? Wanneer houden we eens op met die aversie tegen medicalisering? Het is alleen maar een kwestie van wat pilletjes slikken. Doe niet zo moeilijk.”

Strijden

Ik begrijp het gewoon niet; wat denk je ermee te bereiken? Er is niemand die je er een schouderklopje om geeft: ’Doe je goed hoor, zo zonder medicijnen.’ Je zit er alleen jezelf maar mee in de weg. Zoals ik mijn laatste twee bevallingen met de vuist op tafel heb geslagen om een ruggenprik (de tweede keer hoefde dat al veel minder hard, sterker nog, amper), zal ik ook strijden voor mijn recht op een zo min mogelijk vervelende overgang.

Calvinistische stoerheid

Toevallig interviewde ik deze week een vrouw die een IVF-behandeling in Duitsland had ondergaan. De eicellen werden daar onder algehele verdoving geoogst; ook al zoiets dat hier in Nederland bij volle bewustzijn – en vaak gepaard met ongelooflijk veel pijn – gebeurt. We moeten echt af van onze calvinistische stoerheid. Het dient geen enkel doel en laat in veel gevallen onnodig lijden.”

Bekijk ook: 7 dingen die wij doen als onze hormonen de regie overnemen

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.