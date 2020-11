Patty Brard: De enige verslaving die ik nog mis, is eten

In 2017 werd je door SBS6 nog afgeserveerd wegens niet meer ‘fris en fruitig’. Was dat ook een reden voor jou om zoiets ingrijpends als een gastric bypass te ondergaan?

„Toen ik afgeserveerd werd, dacht ik: ’Het is klaar: tv, showbizz, alles. Nu ga ik aan mezelf werken, aan mijn gewicht, aan mijn gezondheid.’ Ik woog 97 kilo met een lengte van 1 meter 72. Dat is gewoon over een periode van 25 jaar elk jaar 2 kilo erbij, dan heb je het voor mekaar. Ik had wel weer op dieet kunnen gaan, maar een dokter zei dat ik dan weer jaren verder zou zijn. Die tijd had ik gewoon niet.”

„Lang verhaal kort: ik zag geen andere oplossing dan een gastric bypass. Ook al was mijn BMI daarvoor iets te laag om dat in Nederland te kunnen laten doen. Eigenlijk moest ik eerst nog dooreten! Omdat ik niet wilde wachten tot mijn BMI 35 zou zijn, ben ik naar België gegaan, daar kon het wel. En het jaar psychologische begeleiding voordat je wordt geopereerd, heb ik overgeslagen. ’De gemonteerde versie graag’, zei ik.”

En nu heb je maatje 36!

„Ja, hoe heerlijk is dat!”

Geen rock-’n-roll meer?

„Na de operatie zei die dokter: ’Zo, en vanaf nu drinken we geen druppel meer.’”

Kon je daar dan van het ene op andere moment mee stoppen?

„Als ik eenmaal een knop in mijn hoofd omzet, gaat die ook niet meer terug. Ik heb na mijn operatie nooit meer de behoefte gehad aan ook maar één druppel. Het belangrijkste is mentale kracht, die weegt veel zwaarder dan de lichamelijke verslavin; als je écht wilt, doe je het niet meer. Het heeft er ook mee te maken dat ik niet verslavingsgevoelig ben. Bij mij is het meer van: ’Gezellig, ik doe mee’. De enige verslaving die ik echt heb gehad en nog mis, is eten. Wat ik opschep voor mijn man, zou ik zelf weleens willen opeten.”

Zou je zo’n gastric bypass aanraden aan iedereen met serieus overgewicht?

„Nee, absoluut niet. Mensen die denken dat dit de oplossing is, hebben het écht niet begrepen, want het begint pas na de operatie. Je moet ontzettend gezond en gedisciplineerd gaan leven. En als je dat niet kunt opbrengen, zijn de gevolgen veel erger. Ik moet om de twee uur iets eten, ook als ik geen honger heb. Verder is het geen fijn gevoel, want eigenlijk leef je continu met een gevoel van trek.”

„En als je iets verkeerds eet of te veel, kun je erg ziek worden. Er zijn ook mensen die hun oude lichaam vreselijk missen. Ik ben blij dat ik het heb gedaan, maar zou het niemand aanraden. Maar ik zit nu niet meer in de doelgroep van slachtoffers van diabetes. Want misschien was ik daaraan overleden, net als mijn broertje. Dus ja, dat is het me wel waard geweest. Ik wil gewoon heel graag nog twintig gezonde jaren.”

Van groots en meeslepend naar tuttend thuis… Zou je dat over jouw leven kunnen zeggen?

„Ik vind het eigenlijk een beetje pathetisch als ik mensen van mijn leeftijd nog snuivend, drinkend en feestend tekeer zie gaan om zogenaamd jong te blijven. Ik kom tenminste weer aan mijn nachtrust toe, heerlijk. Als de was gedaan, gestreken en opgevouwen in de kast ligt, en het huis schoon is, dan ben ik gelukkig. Misschien saai, maar het is zo lekker. Opstaan zonder kater is zo ongeveer het allerfijnste wat ik ooit heb gevoeld! Laat mij dan maar lekker tuttend thuis.”

