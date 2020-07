Moet jij van jezelf 10.000 stappen per dag zetten?

Wie gezond en fit wil blijven moet volgens de WHO dagelijks 10.000 stappen per dag zetten. Het halen van dit dagelijkse stappendoel blijkt echter een verslaving te zijn voor mensen met een fitnesstracker. De stappenteller zit in veel smartphones standaard ingebouwd, maar ook in smartwatches is deze functie niet meer weg te denken.

Volgens onderzoekers van de Harvard Medical School is er echter nooit bewezen dat 10.000 stappen zetten daadwerkelijk gezonder voor je is. Hoe hard commerciële bedrijven als Fitbit dit ook roepen.

Voor vrouwen van 62 jaar en ouder zouden 7500 stappen per dag al meer dan genoeg zijn om het risico op bijvoorbeeld een hartaanval te verkleinen. Het zou vooral helpen om niet de hele dag te blijven zitten.

Praat mee

